Productores y vecinos de Raíces exigen soluciones para los caminos rurales

En una reunión realizada días atrás, en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Paso de la Laguna, los vecinos autoconvocados de la comunidad de Raíces, en el departamento Villaguay, exigieron una solución inmediata y definitiva al deplorable estado de los caminos rurales de la zona.En una nota, dirigida al gobernador Rogelio Frigerio, a las autoridades de Vialidad provincial encabezadas por Exequiel Donda, a la Vialidad departamental de Villaguay con el señor José Castagnino, a la Comuna de Paso de la Laguna con la señora Mariel Henchoz, a la Comuna Estación Raíces con el señor Juan Carlos Guardini, y a la Junta de Gobierno de Raíces Oeste con el señor Claudio Fracaro, los vecinos expresaron su preocupación y reclamo fundamentado en la Ley 2936, Artículo 1, que establece como una de las funciones principales de Vialidad la construcción y mantenimiento de caminos.En la zona de Raíces, "esta responsabilidad no se ha cumplido durante muchos años, lo que ha llevado a que los caminos rurales sean prácticamente intransitables", indica el texto. Afirman que esto ha generado dificultades para la circulación normal de los vecinos que residen en la zona o tienen propiedades y necesitan desplazarse. Además, el incumplimiento del Artículo 5 de la ley, que "permite la circulación de servicios esenciales como ambulancias, transporte escolar y transporte de producción láctea en días de lluvia y barro intenso, ha puesto en riesgo la salud, la educación y el derecho al trabajo de los habitantes de Raíces".Si bien se reconoce que ha habido cambios en algunas de las autoridades del organismo de Vialidad provincial hace cuatro meses, los vecinos consideran que "esto no es una justificación suficiente". Vialidad Provincial fue creada en 1933, y, afirman que, "sus responsabilidades perduran a lo largo del tiempo".Adjuntando fotografías del estado actual de los caminos vecinales y presentando propuestas de mejoramiento, como la colocación de ripio u otras alternativas, los vecinos solicitan obras urgentes que incluyan la construcción de alcantarillados, limpieza de banquinas y todas las acciones necesarias para garantizar la transitabilidad de los caminos de la zona.A partir de esta fecha, los vecinos se mantendrán en constante comunicación entre sí y esperan poder desarrollar proyectos de trabajo que les permitan vivir y progresar.La producción local es de gran importancia para el sustento económico de cada uno de ellos, así como para muchas personas y pequeñas empresas que adquieren directamente su producción a precios más accesibles, contribuyendo así a la economía de numerosas familias que atraviesan momentos difíciles.Los vecinos esperan recibir una respuesta por escrito a las direcciones que proporcionarán, así como una acción inmediata para atender su reclamo.En el video dese pueden observar fuertes reclamos hacia Vialidad y hacia el jefe comunal de Raíces quien "en 20 años no cortó una rama", afirmaron.