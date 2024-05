El actor de “Los Vengadores” estuvo muerto por minutos tras su accidente

En los últimos días se dieron a conocer nuevos detalles acerca del dramático accidente que sufrió Jeremy Renner, cuando fue arrollado por una maquina quita nieve. El actor conocido por su papel de “Hawkeye” en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), fue víctima de un grave accidente el 1 de enero del 2023, que le dejó al borde de la muerte.Mientras intentaba liberar el coche de su sobrino de la nieve en Nevada, el actor fue arrollado por un snowcat, una pesada maquinaria para remover nieve. Este suceso impactante resultó en lesiones críticas para el actor, incluyendo trauma torácico contundente y múltiples fracturas ortopédicas.Según testimonios recientes de Michael Beach, su co-estrella en Mayor of Kingstown, Renner llegó a un punto donde su corazón dejó de latir, marcando un evento clínico de muerte. Aun así, la fortaleza y determinación del artista brillaron a través de su recuperación, volviendo no solo a caminar sino también a continuar su carrera con vigor renovado.Según detalló Beach en una entrevista con Russ Milheim de The Direct, Jeremy Renner sufrió la fractura de 38 huesos y experimentó una recuperación milagrosa, insistiendo semana tras semana sentirse más fuerte.“Jeremy es un caballo de guerra... Se suponía que no sabría cómo iba a ser, pero estaba listo, y cada semana se siente más fuerte y más fuerte”, afirmó Beach. Esta fuerza y resistencia permitieron al actor no solo sobrevivir sino también evitar cualquier interrupción significativa en sus capacidades físicas, permitiéndole regresar al set de grabación y continuar trabajando sin alteraciones mayores.El respaldo de Beach hacia Renner enfatiza la admiración y el respeto mutuo entre los actores, subrayando el carácter excepcional de Renner no solo como actor sino como persona. “Es un gran tipo, de verdad, y duro como los clavos”, comentó Beach.Beach, además, destacó que, a pesar de las adversidades enfrentadas por Renner, la producción de la tercera temporada no solo siguió adelante sin contratiempos sino que también se adaptó para ofrecer una narrativa más rica y diversa, centrada no solo en el personaje de Renner sino en desarrollar más a fondo a los demás personajes.A medida que Renner continua su camino de recuperación, su historia se convierte en un testimonio del poder del espíritu humano ante la adversidad. Su aparición en los Premios del Pueblo, donde reflexionó sobre su accidente casi mortal y expresó su gratitud hacia los fanáticos y seres queridos, evidencia su aprecio por la vida y su determinación para superar los desafíos.Renner, nominado al Oscar por The Hurt Locker y The Town, ha utilizado su experiencia para inspirar a otros, compartiendo cómo el incidente le enseñó a valorar cada momento y a empeñarse en ser excepcional como forma de agradecimiento por haber sobrevivido.Jeremy Renner sufrió lesiones graves durante un accidente con una máquina quita nieve mientras salvaba a su sobrino en diciembre de 2022. El actor, conocido por su papel en Los Vengadores, fue hospitalizado de emergencia y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una mandíbula rota, un pulmón colapsado y varias costillas rotas.Tras un proceso de recuperación, Renner compartió su experiencia en una entrevista con Diane Sawyer para la cadena ABC, destacando su lucha por sobrevivir y su posterior rehabilitación.El accidente ocurrió durante las vísperas de Año Nuevo de 2023, cuando el actor intentó evitar que su sobrino fuera arrollado por el vehículo. A pesar de las consecuencias físicas, Jeremy Renner se mostró resiliente y dedicado a su recuperación: “Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”. Fuente: (Infobae)