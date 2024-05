El Porsche que Gabriela Sabatini ganó en Alemania se exhibe a la venta en Paraná

Foto: Gabriela Sabatini luciendo su premio en el Copa Porsche de 1989

El 15 de octubre de 1989,llegó a ser la tenista número tres del ranking de la WTA tras conquistar el Torneo de Filderstadt (actualmente se juega en Stuttgart), Alemania. Ese día, la destacada deportista argentina no sólo se alzó con el trofeo y un cheque de 250 mil dólares, sino que además obtuvo, premio que entregaba Porsche, principal sponsor del certamen.Cuando el auto llegó a la Argentina, fue entregado a la familia Sabatini por el empresario Carlos Zanazzi, que en ese momento tenía el servicio oficial post venta de Porsche. En ese taller, con tan solo 20 años, trabajaba como ayudante de mecánica Jorge Lurie; quien luego se convertiría en su último dueño.“El auto estuvo en manos de coleccionistas y ahora pertenece a un cliente amigo de la agencia, que es de Paraná; lo recibió por otro vehículo de colección y lo tenemos acá”, aseguró ael propietario de Visión Motors, Pablo Lamboglia., sentenció.Se trata de un Porsche 944 S2 Cabrio, descapotable deportivo con un motor 3.0 de cuatro cilindros; además, tiene butacas y cristales eléctricos, radio y aire acondicionado, detalles que eran impensados para el año de fabricación. “Son autos que no se usan para ir a hacer los mandados; son de colección, para exposiciones y pasar el fin de semana”, comentó Lamboglia.El Porsche que Gabriela Sabatini ganó en Alemania está a la venta en la concesionaria de Paraná y los interesados en conocer el precio pueden acercarse a Avenida Gdor. Raúl Uranga 3020, en las inmediaciones del Túnel Subfluvial. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados, de 9 a 13.“Las ventas se están moviendo mucho porque la gente sigue interesada en mejorar el capital; el auto es una de las mejores inversiones porque su precio sube constantemente y acompaña a la inflación”, comentó Lamboglia y destacó que en la concesionaria cuentan con autos de media y alta gama, camionetas, nuevos y usados; también invitó a quienes quieran vender su auto a acercarse a ver las opciones.“Toyota es el modelo más buscado; y el modelo SUV es lo que más se está vendiendo porque es una gama de auto-camioneta, no tan grande para la ciudad”, acotó al respecto.Visión Motors ofrece posibilidades de financiación. “Incluimos a los bancos o se le busca la vuelta, según lo que necesite el cliente; recibimos motos, cuatriciclos, lanchas, motos de agua para que el cliente pueda mejorar y deje a cambio lo que tiene”, destacó el dueño.