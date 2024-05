Eliana Guercio dio detalles tremendos sobre su fractura de tobillo

A horas de la semifinal entre Boca y Estudiantes, un imprevisto relacionado con el arquero “xeneize”, Sergio Romero, llamó la atención de todos, ya que se lo vio asistiendo a su esposa, Eliana Guercio.



“Chiquito” tuvo que salir de la concentración por un inconveniente físico de Eliana, notaron los hinchas al ver a la actriz con dificultades para caminar.



En ese momento, se especuló con que la panelista de Gran Hermano se torció el tobillo mientras esperaba en la puerta del hotel donde concentra Boca en Córdoba. Pero finalmente se trató de una fractura, según constataron los médicos de Boca, que la asistieron rápidamente.



La operaron en la Clínica Zabala, donde el especialista Guillermo Gotter la sigue de cerca y le da las indicaciones para que sea más rápida su recuperación.



La actriz ya fue dada de alta y habló con uno de los programas de streaming de Telefe, canal en el que trabaja como panelista de El Debate de Gran Hermano.



“Tuve triple fractura de tobillo, luxo fractura de tobillo y comprometido el talón tibial. Yo si rompo, rompo todo”, aseguró la actriz.



La cirugía fue compleja ya que le colocaron 14 tornillos y demorará bastante en recuperarse por completo: “Los médicos me dijeron que iba a quedar igual a como estaba, pero me pusieron 14 tornillos. Tengo que estar 2 o 3 meses sin pisar. Me dieron un monopatín”.