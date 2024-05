Recaudan regalos para los premios del mate bingo en beneficio de Viviana Fariña

Viviana Fariña tiene 31 años y se encuentra internada en el Hospital San Martín, de la ciudad de Paraná, producto de un ACV que sufrió el 3 de marzo pasado. Al respecto, familiares y amiga recaudan regalos para entregar como premios en el mate bingo que realizarán.En ese contexto, la amiga manifestó a: “El 3 de marzo la llaman a la mamá comunicándole que su hija estaba internada grave, que se acercara al hospital. Cuando llegamos no había un diagnóstico, donde hicieron un montón de pruebas para descartar ciertas cosas, los cuales dieron negativos, y a los dos días de estar internada en coma, nos dicen que sufrió un ACV isquémico, que era muy raro para la edad de ella y sin tener alguna patología”.Asimismo, sostuvo: “Fue un proceso largo, hasta que el 16 de marzo logra abrir sus ojos por completo, en donde el 17 de marzo nos comunican que la pasan a sala. Ella actualmente se encuentra internada en el Hospital San Martín, en la parte de neurocirugía, y tiene una traqueotomía, no puede mover ninguna parte de su cuerpo. Intentamos con el mate bingo, recaudar fondos para sustentar algunos gastos económicos que no los puede cubrir la familia, si bien la mutual respondió, por una parte, pero faltan un montón de cosas”.A su vez, mencionó: “Para una internación domiciliaria, la mamá logró conseguir una cama ortopédica ya que no teníamos novedad en la mutual. Los médicos nos sugieren el hecho de sacarla por los virus y bacterias”.“Ella responde mediante sus ojos, donde el sí es para arriba y el no es para abajo. Con la imagen que difundimos, pedimos que donen lo que sea, para hacer los premios del mate bingo. La idea es hacerlo en el transcurso de este mes para, si en junio ya la tenemos que traer, contar con algunas de las cosas que va a necesitar porque tiene que hacer una rehabilitación completa debido a que no hay movimientos en su cuerpo”, expresó.Aquellos interesados en colaborar, pueden comunicarse a “la red social Antonella Cáceres o al número 3435430274”.En tanto, la mamá argumentó: “A los cuidadores, supuestamente nos la va a dar la mutual, pero mientras tanto tenemos que esforzarnos nosotros como papá”.