Qué es Peek, la nueva función que añadirá Instagram: de qué se trata

Instagram está innovando una vez más con una nueva función que promete cambiar la forma en que los usuarios comparten sus momentos en línea. Bajo el nombre clave de “Peek”, esta herramienta representa un nuevo formato en la aplicación para enviar fotos efímeras, combinando conceptos que han sido populares en otras plataformas como BeReal y Snapchat.



Con esta nueva opción, la aplicación está explorando la idea de permitir a los usuarios compartir fotos que solo pueden ser vistas una vez, una característica que recuerda a la funcionalidad efímera que Snapchat popularizó y que más tarde fue adoptada en formas variadas por otras plataformas, como sucede actualmente en WhatsApp. Qué es Peek Peek es una función experimental que Meta está desarrollando internamente para Instagram. Según reportes de TechCrunch y observaciones de Alessandro Paluzzi, un conocido ingeniero inverso y filtrador, esta herramienta permitirá a los usuarios capturar momentos y compartirlos de manera instantánea, sin la opción de editar las fotos ni aplicar filtros.



La idea detrás de esta herramienta es simple: los usuarios tomarán una foto utilizando la cámara en tiempo real, lo que fomenta la espontaneidad y la autenticidad en comparación con las imágenes cuidadosamente editadas y curadas que a menudo llenan los feeds de Instagram.



Esta funcionalidad no permitirá la carga de imágenes desde la galería del teléfono, lo que subraya la intención de capturar momentos tal como suceden, sin posibilidad de manipulación posterior.



El desarrollo de Peek apunta a ser una respuesta directa a las tendencias establecidas por BeReal y Snapchat. Además de ser una alternativa a las historias efímeras de 24 horas, que se han convertido en uno de los formatos más importantes de la red social. Cómo funcionará Peek Según los informes, una vez que un usuario comparta una foto a través de “Peek”, esta solo podrá ser vista una sola vez por los destinatarios. Esto le da un sentido de exclusividad al contenido compartido, similar a la experiencia que ofrecen los mensajes efímeros en otras plataformas.



La falta de opción para editar o aplicar filtros también promueve la autenticidad, alentando a los usuarios a compartir momentos tal como los experimentan.



La introducción de Peek podría tener varias implicaciones para la comunidad de usuarios de Instagram. Por un lado, podría cambiar la dinámica de cómo las personas interactúan con la plataforma, animándolas a compartir momentos más espontáneos y menos editados.



Además, esta herramienta podría influir en la forma en que las marcas y los creadores de contenido utilizan Instagram para promover productos y servicios. La naturaleza efímera de las fotos compartidas a través de esta función podría ser aprovechada para campañas publicitarias que buscan capturar la atención de manera inmediata y directa.



Anteriormente, Instagram ha experimentado con características similares como las “Candid Stories”, que también promovían la captura de momentos sin ediciones ni filtros. Sin embargo, estas características no lograron una implementación generalizada y podrían haber servido como pruebas preliminares para el desarrollo de Peek. Instagram permitirá realizar búsquedas con inteligencia artificial Meta continúa expandiendo las capacidades de sus productos impulsados por inteligencia artificial generativa, haciendo que estas herramientas sean accesibles para un número mayor de usuarios y en una iniciativa reciente, la empresa comenzó a integrar su chatbot Meta AI en WhatsApp para usuarios en la India y está probando incluirlo en la barra de búsqueda de Instagram.



Este desarrollo permite tanto la interacción con la IA para consultas como el descubrimiento de nuevo contenido dentro de la plataforma para compartir fotos y videos, que es utilizada por más de 1.300 millones de personas en todo el mundo.



Este avance en la tecnología permitiría a los usuarios de Instagram interactuar directamente con Meta AI a través de los mensajes directos (DM), utilizando indicaciones precargadas o formulando preguntas específicas.



La experiencia busca no solo facilitar las búsquedas dentro de la aplicación, sino también promover el hallazgo de contenido relevante, como se destacó en una publicación compartida en Threads donde un usuario encontraba Reels sobre un atardecer en Maui mediante esta función. Fuente: Infobae