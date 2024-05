"Nos alejó de nuestros hermanos", afirmó Alberto Fernández sobre Milei

Política Diputados citaron a Mondino para explicar el conflicto entre Milei y España

Política España exige disculpas públicas a Milei por sus dichos contra el presidente

Este domingo por la tarde, el expresidente argentino Alberto Fernández ofreció disculpas al presidente español Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, luego de que Javier Milei calificara a la esposa del mandatario español de “corrupta” durante su intervención en el evento Europa Viva 24, organizado por el partido Vox.Durante su discurso, Milei criticó las ideas del socialismo y los peligros que, según él, representan: “Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos: no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder hay y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo”.En respuesta, Fernández publicó en la red social X: “España acaba de llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y analiza retirarla del país. Ello ocurre tras los agravios públicos de Milei hacia el presidente Pedro Sánchez y su familia que solo podrían explicarse por un desequilibrio emocional, (que la psiquiatría ya debería analizar) y que se evidencia con su constante violencia verbal. El vínculo entre España y nuestro país siempre ha sido privilegiado”.Fernández destacó que la relación entre Argentina y España atraviesa un momento crítico debido a los comentarios de Milei: “Por la diatriba del presidente argentino, hoy está en su peor momento”, afirmó.Además, expresó su solidaridad hacia Sánchez y su familia: “Mi solidaridad y afecto hacia Pedro Sánchez, su esposa y su familia. Como argentino me disculpo ante ellos por la impropia conducta de quien ejerce la presidencia de mi Patria”.El día anterior, Fernández, exlíder del Partido Justicialista (PJ), había criticado la administración de Milei por dañar las relaciones internacionales de Argentina.En la misma plataforma, señaló: “El gobierno nacional ha lastimado nuestras relaciones con España, Brasil, Colombia, México, China y gran parte del mundo árabe. Queriendo acercarse a los ‘poderosos’, nos alejó de nuestros hermanos en la región y de nuestros principales destinos comerciales de exportación. Solo le importa llevar su discurso violento a los que, como él, descreen de la democracia, niegan el cambio climático y repudian el respeto a la diversidad de género”.