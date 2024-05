Florencia Peña reveló si está peleada con Marley

Florencia Peña está muy concentrada en su proyecto laboral con Mamma Mia en el Teatro Coliseo. No solo eso también probó participaciones en el streaming en Olga con la Negra Vernaci y Humberto Tortonese.



Uno de sus grandes amigos es Alejandro Wiebe con quien compartió viajes a distintos países con el programa del conductor 'Por el mundo' (Telefe). Corrían rumores de que entre ellos las cosas no estaban bien, y por ese motivo se habían distanciado. Es que desde hace varios meses que no se los ve juntos y no suben fotos a sus redes sociales.



Ahora la actriz aclaró si está todo bien con el conductor: "Con Marley no estoy distanciada. Lo que pasa es que estuve cinco meses afuera. Me fui a Carlos Paz, después a Madrid, y luego a México".



"Con Marley tenemos una relación muy profunda. Somos amigos de hace muchísimo tiempo", cerró.

Fuente: Pronto