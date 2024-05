El Gobierno planifica lanzamiento de nuevo plan para las primeras infancias

Ver para ser libres

En los próximos días el ministerio de Capital Humano contempla avanzar con la política nacional de alfabetización y lanzar un programa de entrega de anteojos en escuelas rurales, según adelantaron fuentes del área aPero fuentes oficiales señalan que no se trata sólo de combatir la corrupción. Una de las principales preocupaciones del presidente Javier Milei es atender a los chicos en situación vulnerable, según lo ha señalado públicamente al hacer referencia a que el 60% de los menores son pobres.Uno de los programas que el Gobierno ya lanzó fue el Plan 1.000 días que tiene como objetivo atender y cuidar de manera integral la salud durante el embarazo y acompañar el crecimiento durante los primeros tres años de vida.Los objetivos del plan de alfabetización, por su parte, apuntan a que los niños, adolescentes y jóvenes adquieran habilidades de lectura y escritura adecuados a los requerimientos curriculares.“Mejorar la alfabetización no es solo un objetivo educativo: es un compromiso por la igualdad de oportunidades y la construcción de un futuro más prometedor para todos”, señalan los compromisos en esta materia.Garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado.Garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de cuarto grado en adelante.Desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación.Fuentes oficiales señalan que las autoridades nacionales acordaron con las provinciales brindar asistencia tomando en cuenta particularmente las necesidades locales.En el área de Educación del gobierno también se está evaluando qué premios otorgar a los estudiantes más destacados para fomentar el esfuerzo.Estos dispositivos se encuentran equipados para realizar el control oftalmológico y la confección de los anteojos.Esta política pública busca detectar a tiempo problemas de visión. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 15% y el 20% de los niños en edad preescolar tendrán dificultades que, de no ser tratadas, pueden interferir en su desarrollo intelectual.A lo largo del recorrido se proyecta, además, realizar entregas de libros a las escuelas primarias. La Secretaría de Cultura se encargará de llevar las bibliotecas móviles y la Secretaría de Educación de coordinar actividades.