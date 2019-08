Suba del dólar: Proveedores no entregan mercadería y remarcan precios al 30%

Economía El dólar vuelve a dispararse y supera los 60 pesos

El dólar se disparaba esta mañana en el Banco Nación y se ofrecía a 56 pesos para la compra y 61 pesos para la venta, 5 pesos por encima del último cierre.Se recordará que un día después de las PASO, en una jornada cargada de incertidumbre, ayer la divisa llegó a venderse a 66 pesos en algunos bancos.La disparada del dólar un día después de la jornada electoral, generó aumentos de precios en varios rubros e incluso, el cese de entrega de mercadería por parte de los proveedores."Es caótico. Los proveedores no nos están mandando mercadería, no quieren vender, y los precios están un 20% arriba. Es un desastre", aseguró ael responsable de una casa de repuestos, ubicada sobre Avenida Almafuerte, en Paraná."Los proveedores nos dijeron que no iban a vender porque los precios se habían volado", comunicó el comerciante. Sin embargo, bregó por "pelearla, y esperar a que pase"."Como es algo que ya vivimos, hay que esperar a que se calmen los mercados porque si el dólar retrocede, retroceden los aumentos", estimó el comerciante con 20 años de experiencia en el rubro.De acuerdo a lo que indicó, los proveedores ofrecen sus productos "hasta un 30% y no quieren vender". "Lamentablemente, tenés que trasladar los precios al cliente, que por suerte, entienden", comentó."Y en Buenos Aires quieren cobrar lo que le estás debiendo, pero no te mandan mercadería. O a boleta abierta, sin precio, y así no se pueden manejar", denunció."La reacción de los mercados al comportamiento del dólar, fue inmediata. Era algo que no esperábamos. Estamos cansados de remarla en dulce de leche, el año pasado también fue desastre", sostuvo.Respecto del pago de sueldos a sus trabajadores, comentó que lo hace "por semana, porque juntar todo por mes, es imposible".El panorama fue similar en Valentinuz Hnos. donde ofrecen a la venta repuestos importados. "Nuestros proveedores no tienen precios, y por lo tanto está todo parado. La diferencia del dólar entre un 20 y 30% pero no se puede reponer mercadería, porque los proveedores no envían nada", advirtió Antonio, un empleado."Trabajamos con importadores, y directamente, no nos entregan nada", destacó el empleado, al comentar que "fueron tres años malos; la estamos pasando bastante mal".En tanto, desde una casa de venta de neumáticos aseguraron que respetaban los precios dados a los clientes."Tratamos de trabajar normalmente con productos nacionales e importados, que fueron los que se movieron más, hasta un 5%", comentó un empleado de Hugo Gasparin.Al destacar que trabajar con la lista de precios del 1º de junio, los clientes también aprovechan. "Especulan.. porque el que tiene un poco más de plata o la tarjeta con fondos, se acercó a comprar. De hecho, estuvo un poco más movido", acotó.registró el caso de un cliente que, "por las dudas, iba a comprar dos cubiertas, y terminó llevándose cuatro.