Efecto dólar: Corralones cierran sus puertas y cancelan las ventas en Paraná

Tras las PASO, el dólar se disparó y ante la incertidumbre por la escalada de la moneda extranjera, algunos dueños de corralones de la ciudad de Paraná decidieron cerrar sus puertas durante la presente jornada y suspender las ventas.



Mientras el dólar trepaba, dudaban entre vender, subir precios o mantener el stock ante la llegada de varios clientes que querían acopiar materiales para obras en curso.



"Cerrado por hoy 12-08-19. Sin precios" da cuenta el cartel que colocó esta mañana en su puerta de ingreso un corralón ubicado en Avenida Ramírez de la capital entrerriana. Además y según pudo saber Elonce TV, esta situación se replica en casi todos los comercios del rubro.



No dan presupuestos y aquellos clientes que quieran comprar algo no pueden, situación que calificaron "como estresante y tensa" de ambas parte.



Ante un panorama poco claro, desde las 9 y por recomendación de las fábricas y proveedores, los corralones decidieron cerrar sus puertas.



Los materiales que sufren mayores modificaciones en los precios son la chapa, los perfiles, hierros, aluminio, clavos y alambres. Mientras que por contrapartida, los ladrillos y cañerías sientes menos el impacto.



Para dar un ejemplo, una bolsa de cemento ya tuvo un incremento de 5 por ciento. Pasó de 320 pesos a 370 pesos, y mañana "no se sabe" qué precio tendrá. En tanto que el hierro del 6 que estaba a 190 pesos, subió a 270 pesos.



Aconsejan esperar a lo que ocurrirá con el dólar para que la situación se estabilice. "La volatilidad está a la orden del día"

Consultado sobre la situación económica tras las PASO, Juan Ignacio Leiva, gerente comercial de Leiva Hermanos, afirmó que "la volatilidad está a la orden del día".



"Suponemos que estas son las primeras reacciones y el mercado por lo general sobre reacciona. A nadie le gusta vivir con incertidumbre y cuando hay mucha volatilidad hay incertidumbre, nadie está cómodo con semejante nivel de tasas, y con el valor actual del dólar".



En tal sentido, dijo a Elonce TV que "el tipo de cambio subió un 30 por ciento aproximadamente, lo cual significa que del viernes a hoy, todos somos un 30 por ciento más pobres; ganamos en sueldos un 30 por ciento menos, las empresas valen como mínimo un 30 por ciento menos". Elonce.com