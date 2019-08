Tras suba del dólar, "la gente enloquecida" para cargar combustibles en Paraná

Caída de los Premium



La disparada del dólar un día después de las PASO, generó aumentos de precios en varios rubros y en las estaciones de servicio se vivió una jornada con ventas "fuera de todo promedio", según afirmó al programade, Alejandro Di Palma, propietario de una Shell de Avenida Laurencena en la ciudad de Paraná.Por otro lado, Di Palma reconoció que "se hablaba que iba a ver una adecuación de precios de combustibles porque hacía mucho tiempo que estaba parado. Además las petroleras no estaban entregando combustible o lo hacían a cuentagotas; nadie tiene dudas que va a pasar en estos días pero no sabemos cuándo ni cuanto".Consultado sobre el stock, mencionó que "la faltante depende de las petroleras. Sorpresivamente la semana pasada las empresas empezaron a tener problemas técnicos que impidieron la entrega de manera normal y cada vez que pasó eso, aumentan. Es algo sistemático y algo que el sector no denuncia, es una maniobra vil e histórica de parte de las petroleras que en algún momento habrá que estudiarla"."Una vez por mes hubo aumentos y a principios de año fueron bestiales, después se fueron moderando", recordó.Paso seguido, Di Palma manifestó que "hoy estamos pagando las consecuencias de haber aceptado un axioma de parte del gobierno de querer dolarizar un montón de elementos que impactan sobre la gente y la formación de precios, ahora qué vamos a discutir. El dólar aumentó el 20 por ciento y hay un vivo que te va a decir que tiene que aumentar sus productos".Párrafo aporte, el estacionero hizo referencia a las estadísticas sobre el consumo, y en tal sentido, confirmó que el combustible "se vende menos. Los Premium se derrumbaron, en dos o tres meses, los combustibles caros se derrumbaron y las ventas bajaron un 25 por ciento.Sobre el comportamiento del consumidor, explicó que "el de Premium es contenido por el combustible común. Pero hay un conjunto de gente, usuarios del GNC, que no tiene ninguna red de contención y terminan en una bicicleta y se ve una caída de venta estrepitosa, en el orden del 50 por ciento en los últimos dos o tres años".Finalmente, Di Palma expresó que la gente "paga más con tarjetas de crédito" y sobre lo sucedido este lunes, remarcó que "ayer a la noche tuvimos ventas descabelladas, lo cual tiene que ver con la certeza de que va a aumentar. No podíamos cambiar el turno, fue una locura". Elonce.com