Efecto dólar: algunas marcas de autos ya paralizaron ventas

El resultado de las PASO está provocando un estremecimiento económico con un dólar que se disparó a valores impensados respecto al viernes. En algunos bancos ya se cotizaba en más de $60. Esto está generando gran incertidumbre en todos los mercados. El automotor es el que más rápido reaccionó: más del 70% de los modelos que se venden son importados.



La primera reacción es de parálisis de las operaciones en las concesionarias. Por ejemplo, Fiat decidió hoy directamente no facturar. En otras marcas siguen operando aunque en un clima de gran incertidumbre.



"Seguimos vendiendo pero no sabemos hasta qué hora. Estamos esperando alguna decisión de la fábrica" dijeron en una concesionaria de Volkswagen. En el caso de un vendedor de Toyota, explicó que se sigue vendiendo y tuvieron algunas consultas. Es lógico: gente con ahorros en dólares tratará hoy de comprar su vehículo que tiene los precios de la semana pasada, con un dólar a $45, antes de que la terminal decida actualizar sus valores a la cotización que tenga en los próximo días la moneda estadounidense. En una concesionaria de Chevrolet señalaron que, si bien siguen operando, no hay visitas en el salón. "Todo parado", explicaron.



Más allá de esto, las ventas del mes van a sentir el impacto de este cimbronazo económico justo en estas semanas que se estaban recuperando por el plan del gobierno con fuertes descuentos.



