Proveedores "no comercializan o no fijan precios, para facturar después"

"Hay que esperar que el gobierno nacional anuncie cómo va a reaccionar frente a este resultado adverso", advirtió el titular de la Federación Económica de Entre Ríos y señaló que proveedores de varios rubros ante la incertidumbre financiera "no están comercializando o no están fijando precios"El dólar trepó a 57, 30 pesos el primer día después de las elecciones primarias lo que representó un alza de 23,1% aproximadamente.Consultado sobre el impacto de esta suba en el sector comercial entrerriano, Jorge López, se manifestó prudente y envió un mensaje de calma: "Hay que tranquilizarse y esperar que bajen las aguas", dijo."Estos picos ya los hemos visto y hay que esperar que las aguas se tranquilicen. Esto va a tener su reacomodamiento y si perdura en el tiempo, deberemos acomodarnos en la nueva economía con un dólar muy alto", analizó."No quisiéramos que se traslade a un incremento de costos", alertó además sobre la nueva estampida del dólar, frente a la cual se enfocó en el Gobierno: "Hay que esperar que el gobierno nacional anuncie cómo va a reaccionar frente a este restado adverso porque en definitiva este es un mensaje al gobierno de que no se está de acuerdo con el lineamiento económico".El sector comercial entrerriano lleva "17 meses de caída" en las ventas, puntualizó además López a APF. Y si bien son "muchos los factores" desencadenantes de esta merma a nivel local, el paro de colectivos que lleva seis días "se siente muchísimo en el sector comercial porque la gente no pueda venir a comprar con normalidad. Eso nos está afectando mucho", definió.