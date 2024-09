Pagani: “Es muy difícil en estos tiempos poder tener un acuerdo”

El secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, detalló ante Elonce los argumentos por los que rechazaron la oferta salarial. Se recordará que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sobre la decisión de restituir por decreto el Fondo de Incentivo Docente y el ítem Conectividad.

Propuestas paritarias

En un primer momento, Pagani, mencionó que “venimos desde el mes de julio con este tema, la primera instancia fue en la Secretaría de Trabajo en, la parte administrativa, ahí fue cuando fracasó las propuestas - que contemplaba sumas no remunerativas- y se pidió conciliación obligatoria. Posteriormente, la última propuesta ya fue en otra instancia el 17 de septiembre y no contemplaba sumas no remunerativas”.

En este punto, sostuvo que “cuando decimos que no podemos aceptar sumas que no son remunerativas no es algo antojadizo, sino que es para no desfinanciar la obra social ni la caja de la jubilaciones y que esto también vaya a los jubilados”. Y sostuvo que la propuesta fue rechazada en un Congreso.

Sumas en “negro”

Interrogado acerca de la postura del gremio sobre las sumas en negro, teniendo en cuenta que el Fonid siempre se pagó como no remunerativo, recordó el surgimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente tras más de 1.000 días de carpa blanca docente.

Precisó al respecto que “llegaba desde Nación como un subsidio para ayudar a los estados provinciales. Al principio no lo cobrábamos con recibo ni con el sueldo”.

Sin embargo, aclaró que “cuando aparece como forma de recuperar esa pérdida que tuvimos en marzo, de entre 10 y 12 por ciento, con la decisión de Milei de suspender el Fondo, viene con recursos provinciales”. Como tal, “es muy difícil aceptar que no sea remunerativo” al igual que Conectividad “que se juntaron”, se explayó.

Los anuncios y el rechazo gremial

Sobre los anuncios realizados por el gobernador, Rogelio Frigerio, sostuvo que “cuando se plantea una pauta que acompaña el índice inflacionario, dijimos que está bien. Pero para que efectivamente no vayamos detrás, tiene que ser acumulativa, pero si me das la pauta de diciembre con base de junio, es mentira que me están dando la pauta inflacionaria”, remarcó Pagani.

Al continuar dando argumentos sobre el rechazo sindical al ofrecimiento del Ejecutivo, manifestó que “cuando decimos 6,55 por ciento, que es la deuda y la van a pagar en dos cuotas, los compañeros y compañeras vieron que en realidad correspondía desde julio, porque es una deuda del primer semestre”.

“Es muy difícil en estos tiempos poder tener un acuerdo”

El secretario general de Agmer hizo hincapié en que “estas cuestiones fueron parte de la discusión y lo expresamos con claridad”. Asimismo, negó que el sindicato “corra el arco” y señaló que llevamos al congreso una oferta en la cual los afiliados manifestaron que “bien el IPC pero no es acumulativo, bien la deuda, pero la cobramos en septiembre y octubre cuando es de julio”.

Fue por ello que consideró que “es muy difícil en estos tiempos poder tener un acuerdo cuando, además, nuestros compañeros vieron las simulaciones. Era muy poco y eso se tradujo en el rechazo a la propuesta”.

Sobre el sindicato

“Dentro del proyecto sindical donde incluye a los 17 departamentos y no hay especulación de interna. Agmer tiene una historia de no alineación a los partidos políticos, hay que vivir en Entre Ríos para conocer como el sindicato, no hay ningún dirigente de AGMER que tenga militancia partidaria”, dijo al resaltar que “decir que nosotros condicionamos la propuesta por un orden ideológico es falso”.

Acto seguido, precisó que “venimos con muchos atrasos salariales y a eso hay que sumarle el aumento de gas tarifas y la de desregular los alquileres hace que un sueldo de 400 mil pesos sea imposible de vivir”.

“Hablar de interna o ideología es tratar de tapar el sol con la mano”, sentenció.

“Lisa y llanamente no alcanza el salario”

Sobre los pasos a seguir mencionó que “el gobernador en a la conferencia dijo que los aumentos los iba a otorgar por decreto, en consecuencia, ratificamos los días de paro y una movilización que queremos que se sume la mayor cantidad de sindicatos. Esto es lisa y llanamente que no alcanza el salario”.

En este punto, mencionó que “también tenemos otro eje que es la disputa del proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados que intenta reformular la ley 8.732 que es la de Jubilaciones y pensiones, donde hay un artículo que van por la movilidad jubilatoria”.