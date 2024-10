“No vamos a permitir que destruyan la universidad pública”, afirmó una profesora

Este miércoles por la tarde se vetó la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados de la Nación, la cual generó repercusiones en la ciudad de Paraná. En esa línea, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) se autoconvocaron a cortar la calle Buenos Aires, donde se encuentra la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ahí llevaron a cabo una Asamblea Universitaria y decidieron realizar una movilización a Casa de Gobierno a las 20 horas.

Laura Naput, profesora de la institución universitaria ubicada en la esquina de calle Buenos Aires, dio detalles de lo que decidió desde el establecimiento: “Apenas se terminó por asimilar el veto, todas las centrales gremiales que agrupan a todos los docentes universitarios de todo el país y a los trabajadores administrativos y de servicio declararon un paro total de actividades para mañana. Van a sesionar y van a ver cómo continúa esto la semana que viene. En paralelo, la comunidad universitaria está organizada y movilizada también en todo el país”.

Laura Naput, docente que estuvo presente en la Faculta de Ciencias de la Educación. Foto: Elonce

“Nos convocamos a las 11 de la mañana acompañando la sesión en Diputados en todo momento y ahora mismo estamos resolviendo cómo continuar. Quiero anunciar que estamos convocando a la ciudadanía para un cacerolazo hoy a las 20 horas frente a Casa de Gobierno para que se acerquen. Esto no terminó acá porque no nos damos por vencidos y no vamos a permitir que destruyan la universidad pública. Esto es una declaración de guerra a la universidad pública porque no se puede sostener sin un presupuesto universitario, no se puede sostener salarios iniciales a la docencia que no llegan a los $250.000. Eso es lo que gana un docente universitario cuando se inicia en la carrera después que se graduó. No se pueden sostener los estudiantes con cada vez menos becas”, agregó.

Además, Naput prosiguió: “Vamos a sostener la universidad pública porque sabemos que esta es la única alternativa que tenemos. No hay nada para perder, estamos acá y la vamos a seguir defendiendo. Vamos a reclamar en la próxima discusión del Presupuesto nacional que se reforme lo que ya planteó Milei. El Gobierno lo que quiere es destruir la universidad pública. Los hijos de los trabajadores que asisten a la universidad no van a poder seguir trabajando. Los docentes van a tener que seguir buscando otro trabajo porque no se pueden sostener. La situación es muy grave y por eso convocamos a la ciudadanía hoy a las 20 horas”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la decisión de los diputados que se ausentaron y se abstuvieron de votar esta tarde: “A mí me recuerda a la Ley Banelco porque acá no son convicciones lo que se están discutiendo. En la plataforma del PRO votó casi por unanimidad con el Gobierno para destruir a la universidad pública. Están traicionando a sus votantes”.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Por otro lado, cuestionó otra de las iniciativas que buscan llevar a cabo en la universidad: “El arancelamiento supone la destrucción de la universidad pública, que es algo de lo que todos estamos orgullosos”. En la misma línea, Naput consideró: “Las universidades públicas son en término de capacitación y de formación infinitamente mejores que las universidades privadas”.

La profesora también insistió en que “asistir a la universidad pública, aunque suene políticamente incorrecto, cambia la vida la vida de los estudiantes. Un alumno que atraviesa tres años de formación universitaria ya no es el mismo”.

Por otro lado, reiteró que para mejorar el porcentaje de graduados en la universidad pública es necesario “promover becas, necesitamos mucho más presupuesto que el que tenemos ahora”.