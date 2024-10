Universidades: Morchio, Benedetti y Ántola votaron contra el veto y dieron sus argumentos

Los votos de Morchio, Benedetti y Ántola. La Cámara de Diputados dejó firme hoy el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

Con 85 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) con el apoyo de bloques afines lograron mantener el veto del Poder Ejecutivo.

Los bloques de Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y algunos legisladores monobloquistas lograron reunir 159 votos, pero no fue suficiente.

Los diputados nacionales de Entre Ríos, Francisco Morchio, Atilio Benedetti y Marcela Ántola, este miércoles votaron en contra al veto del presidente, Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Francisco Morchio. (Imagen: archivo Elonce)

El diputado Morchio, aseguró que "la educación pública, gratuita y de calidad es una prioridad en nuestra gestión en la provincia".

"No puedo avalar el desfinanciamiento del sistema público universitario. Compartimos la necesidad de sostener el equilibrio fiscal pero el ajuste no puede ser en donde se construye el futuro de los argentinos", afirmó y luego precisó que “soy un defensor de la educación pública. Mi voto es por convicción. Son los valores que he defendido siempre y a lo largo de toda mi vida pública".

Atilio Benedetti. (Imagen: archivo Elonce)

A su turno, el diputado Benedetti, aseguró ser “radical, y del partido de la Reforma Universitaria que hace más de 100 años declaró la autonomía de las universidades nacionales respecto del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sistema, quien fija el presupuesto de las universidades autónomas es el Congreso, no el presidente”, sostuvo.

Además, consideró que el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario “es una intromisión en la autonomía de las universidades nacionales, que siempre defendí con convicción y por esa razón, mi voto es en contra”, afirmó.

Marcela Ántola. (Imagen: archivo Elonce)

En tanto, la diputa Ántola remarcó que “la universidad pública es un orgullo para nuestro país, defenderla es nuestra obligación. En ese sentido ratificamos el voto a favor de las universidades votando en contra del veto presidencial”.