Milei descartó un eventual indulto a Cristina Kirchner: lo calificó como “un disparate” y “aberrante”

Javier Milei comparó este jueves la marcha del peronismo en apoyo a Cristina Kirchner como "un partido homenaje, cuando alguien se retira", consideró "aberrante" la posibilidad de un indulto en favor de la ex presidenta y atribuyó a un sector "ruidoso y cada vez menor", al referirse elípticamente al kirchnerismo, la autoría de los incidentes que se registraron post fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En una interacción social con La Nación +, el Presidente sentó posición sobre todo lo que está ocurriendo en torno a Cristina desde la ratificación de su condena por la causa Vialidad, rechazó las críticas a su modelo económico y defendió a Israel en su guerra con Irán, que se desató horas más tarde que concluyera su visita al país liderado por su "amigo" Benjamín Netanyahu.

"Que la gente se exprese como quiere. La vi como un partido homenaje. Cuando alguien se retira, lo vi así. La gente fue a despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada de ejercer cargos públicos", sostuvo el Presidente cuando le preguntaron por la movilización en Plaza de Mayo contra la prisión de la ex mandataria. Y añadió: "Los que marcharon no cuestionaban que los K robaban. La gente dice que estaba mejor. ¿Por qué estaba mejor? Bueno, porque se estaba comiendo el capital de otro".

“Un disparate”

Asimismo, el jefe de Estado rechazó los cuestionamientos que la ex vicepresidenta hizo en el audio que se difundió durante la movilización del último miércoles. "Tengo dudas de sus conocimientos sobre derecho y en términos de economía es profundamente ignorante", la descalificó.

En este contexto, Milei atribuyó el fallo histórico de la Corte a que lidera "el primer gobierno que le da rienda libre a la Justicia". "Siempre le di independencia a la Justicia, es sumamente valioso, es un activo que otros no lo tienen", y luego deslizó que incluso la administración de Mauricio Macri interfirió en el quehacer de los tribunales. "El macrismo jugó un rol en interferir las instituciones", azuzó.

También sostuvo que "el indulto es un disparate". "Si yo vivo pregonando la independencia de la Justicia, que la Justicia falle y haga lo que considera pertinente. Que dicho sea de paso es una materia que además no manejo", agregó.

“Mismo barco”

Además, en la entrevista grabada más temprano en la Casa Rosada descartó cualquier atisbo de su parte de aplicarlo. "No tengo ni la más mínima intención (de indultarla), aparte nuestro lema de campaña es 'el que las hace las paga', entonces qué es eso. Me parece aberrante. Significaría que no estaría de acuerdo con lo hecho por la Justicia. Aparte, no me compete tener esa opinión en el lugar que estoy", sostuvo.

El Presidente volvió a enviar críticas al gobierno que encabezó el titular del PRO y denominó "pifiador serial" a un ex ministro como Hernán Lacunza, al que le endilgó no tener "autoridad moral" para opinar de economía por haber reestablecido el cepo cambiario en 2019.

Pero luego, conciliador, invitó al macrismo a sentar las bases para un acuerdo electoral. "Es más interesante armar un espacio con ideas de la libertad y avanzar contra los colectivistas que hablar de las diferencias. Todos los que defiendan las ideas de la libertad estamos en el mismo barco", acotó.

La marcha de la economía

Es que el Presidente salió a rechazar las críticas por un aplanamiento del consumo, que el "dólar esté caro" en Argentina o el aumento del desempleo. Sobre este último ítem, incluso contradijo las estadísticas del Indec, que este jueves indicó que subió al 7,9% en el primer trimestre. "La pregunta es: ¿el tipo de cambio está intervenido? ¡Flota! El tipo de cambio flota, es libre, no se puede ser tan arrogante", cruzó a los críticos.

Con todo, el mandatario sostuvo que "los últimos datos dieron arriba" al referirse a un repunte en ventas en supermercados y shoppings que informó el INDEC. "El que produce no es un imbécil, no se dedica a perder plata", añadió. Y volvió a la carga contra los pronósticos de los "econochantas" a los que les endilgó tener "menos calle que Venecia estos idiotas". Y lanzó una invitación: "Cuando vengan los datos de ahora vamos a ver si el consumo subió o no. Es más confiable ver las ventas de Mercado Libre. Cambió la metodología bajo la cual la gente consume".

En este marco, defendió su plan de estabilización y su modelo basado en tres anclas para contener la inflación. Luego de que el IPC de mayo diera por debajo del 2%, el Presidente sostuvo: "Para ir a buscar un dato en situaciones normales tenes que ir al primer mes de la pandemia sino hasta el 2008. Hoy en Argentina hay deflación", lo que expuso como "una muestra de la fortaleza del programa económico". No dudó, en este sentido, en afirmar que encabeza "el mejor gobierno de la Historia".

El respaldo a Israel

Por último, Milei defendió a Israel, al que definió como "un aliado" de su administración. "Todos atacan a Israel, es atacado por la izquierda. Los medios mienten abiertamente. Los teocráticos (como Irán) lo atacan porque lo quieren hacer desaparecer y la izquierda porque es la base del capitalismo. Tiene que ver con derrumbar los valores de Occidente", agregó e insistió: "Israel está salvando la cultura occidental".

Y del mismo modo, fue tajante con Irán, al que rotuló como "un enemigo de la Argentina"

"Si Israel no tuviera la cúpula de hierro, tendrían más de un millón de muertos. Los de Israel son ataques quirúrgicos. Quiero destacar el honor con el que pelea Israel", concluyó.