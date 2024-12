Macri dejó abierta la posibilidad de una alianza entre el PRO y LLA: “Siempre fue mi posición”

Mauricio Macri se refirió a los dichos del presidente Javier Milei durante una entrevista con Forbes Argentina sobre un posible acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza en 2025 y abrió la puerta a que esto ocurra.

“En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.

El presidente, durante el reportaje concedido a la revista de negocios y finanzas, había expresado que no quería especular en ningún distrito y que la alianza debía ser a todo o nada: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, declaró.

Y también remarcó la relevancia que tendrán las legislativas del año entrante para la segunda etapa de su Gobierno: “Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido. El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve”.

En las últimas semanas hubo movimientos en el tablero político de la Ciudad de Buenos Aires que dejaron expuesta la pulseada. En principio, el territorio porteño era uno de los lugares en los que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscaba que el oficialismo compitiera solo y le disputara el poder al macrismo. Según algunas encuestas, si la votación fuera hoy, el PRO no sacaría más de 7 puntos a nivel nacional.

Esas intenciones se profundizaron debido a las crecientes tensiones en la relación entre Milei y Macri, sobre todo luego de la fallida sesión para tratar el proyecto de Ficha Limpia, convocada por el jefe de la bancada del PRO en el Congreso y saboteada de manera premeditada por el Ejecutivo a través de casi una decena de diputados libertarios que, horas antes, habían confirmado su presencia. Esa actitud detonó el vínculo, según confiaron fuentes a Infobae.

En este contexto, la cúpula libertaria comenzó a pensar en la presentación de una boleta propia, teniendo en cuenta, además, que si el macrismo iba separado, entre los dos podrían quedarse con las tres bancas en el Senado que la Ciudad renueva en el 2025.

En paralelo, según pudo reconstruir este portal, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tiene en agenda el anuncio de una serie de medidas electorales, entre las cuales está el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad. También quiere suspender las PASO, para lo cual mandó a la Legislatura un proyecto de ley que se tratará en extraordinarias.

Y sumará a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, como “vocera institucional”. Desde ese puesto empezará a tener un perfil alto de cara a los próximos comicios.

La idea del primo del expresidente es aceptar la unidad con los libertarios en las listas para el Congreso, pero dividirse a la hora de elegir a los legisladores locales, para mantener separados los bloques.

Mientras tanto, el sector libertario de Ramiro Marra, uno de los dirigentes cercanos a Javier Milei, pero enemistado con su hermana, ve con buenos ojos el eventual acuerdo con el macrismo en esta jurisdicción, donde él mismo podría competir. (Con información de Infobae)