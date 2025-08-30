Kicillof tildó a Milei de "payaso" y cuestionó su gestión económica

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, endureció sus críticas hacia el presidente Javier Milei en medio de la creciente polémica sobre la corrupción en el área de discapacidad, tras los audios de Diego Spagnuolo que involucraron al Gobierno nacional. En una entrevista radial, Kicillof calificó a Milei como "una estafa electoral" y lo acusó de no ser el líder del país, sino más bien un "empleado" al servicio de intereses poderosos.

“Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, declaró el gobernador bonaerense, refiriéndose a los vínculos entre el oficialismo y figuras cercanas al ex presidente Carlos Menem.

Kicillof también se mostró tajante al definir a Milei: "Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso", y continuó: “Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”.

En relación a sus diferencias económicas con el presidente, Kicillof destacó las discrepancias ideológicas entre él, un economista peronista y keynesiano, y Milei, al que calificó de "austriaco y chanta". "La discusión no es esa, la discusión es que yo soy gobernador, con mil quilombos históricos, y Milei gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es anti producción", subrayó Kicillof.

El gobernador también aprovechó la oportunidad para resaltar la unidad del peronismo en la provincia, subrayando la reciente conformación de una lista bajo el sello de Fuerza Patria. "Hace tres meses parecía que nos iban a barrer. Hoy conseguimos una sola boleta, todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico", expresó, destacando el espíritu de unidad ante el modelo económico de Milei.

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Con los comicios del 7 de septiembre a la vista, Kicillof se mostró optimista: "Lo que está pasando exhibe que estamos competitivos en una elección que parecía muy difícil". Aseguró que la suma de los votos en la Provincia de Buenos Aires será clave para el futuro electoral del país, anticipando que los resultados del 7 de septiembre serán una antesala para las elecciones de octubre.

Finalmente, Kicillof reveló haber mantenido conversaciones con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para cerrar la lista bonaerense, destacando el esfuerzo por alcanzar una propuesta amplia que busque una victoria en los próximos comicios. "Hoy estamos enfocados en ganar septiembre para ganar octubre", concluyó. (NA)