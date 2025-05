Jueces que participaron del Juicio a la Juntas Militares en 1985 visitaron Paraná. El gobernador Rogelio Frigerio recibió a algunos de los integrantes del histórico tribunal que juzgó a las Juntas Militares durante la última dictadura cívico-militar. León Arslanián, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Valerga Aráoz, visitaron Paraná en el marco de las Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura.

Los magistrados recibieron también un reconocimiento en la ciudad de Santa Fe, a 40 años del Juicio a las Juntas, por parte la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS).

“Mantener viva la memoria”

Tras el encuentro, Arslanián destacó el "excelente" recibimiento que tuvieron y comentó que "el gobernador nos dijo de la importancia de mantener viva la memoria, sobre todo de lo que fue un hecho fundamental de la recuperación democrática".

"Sin lugar a dudas, la justicia es un elemento fundamental en un sistema democrático, porque es la que en última instancia reconoce los derechos, la que pone límites al poder; y desde ya que nosotros bregamos para que la Argentina siga en el sendero de la ley, del estado de derecho y sobre todo de plena vigencia de las libertades", acotó.

Jueces que participaron del Juicio a la Juntas Militares se reunieron con Frigerio. Gobierno de Entre Ríos

“Verdad y sentencia justa”

Por su parte, Ricardo Gil Lavedra señaló que "lo que uno quiere transmitir a los jóvenes es que lo que se hizo en 1985 no fue más que la actividad propia de un juez. Nosotros éramos seis jueces y actuamos como tal. Recibimos las pruebas, las interpretamos con absoluta buena fe, no tergiversamos absolutamente nada; y todo eso permitió demostrar a la gente en general que los hechos que dimos por probados fueron realmente ciertos”, recaló.

Recalcó que “fue pasando el tiempo, llegamos a 40 años y advertimos otra cosa: que la imposición de la verdad y el descubrimiento de la verdad y la sentencia justa es lo que ha permitido el afianzamiento de la democracia en estos 40 años".

Finalmente, Jorge Valerga Aráoz, subrayó: "Democracia sí, república no". Destacó que, salvo en algunos períodos, "el país no tuvo una democracia plena y necesitamos una democracia plena; y eso se lo dijimos ayer a los a los estudiantes. Les transmitimos que tienen que juzgar con la ley y no con ideologías".

En el encuentro estuvo presente, además, el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Litoral, Claudia Levin.

