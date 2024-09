IOSPER: preocupación por millonario déficit y cuándo pagará a cuidadores domiciliarios

El gerente administrativo de IOSPER, Arnoldo Schmidt, dio cuenta de su preocupación por la situación financiera de la obra social provincial. “Después de cinco años de superávit financiero, en lo que va del año, IOSPER acumula un déficit de 11 mil millones de pesos y, a este ritmo, tendremos un déficit de más de 25 mil millones de pesos”, reveló a Elonce. Y alertó: “Hay que atender la demanda de la obra social porque detrás de esta situación hay 300 mil afiliados que corren el riesgo de ver resentidas sus prestaciones”.

En ese sentido, Schmidt repasó el impacto que ocasionan el cambio de políticas económicas, como la liberación en los precios de los medicamentos. “La nueva Argentina que tenemos después del 10 de diciembre, producto de la gran devaluación, se trasladó al precio de los medicamentos; y en agosto, una facturación mensual es de 9.100 millones de pesos, lo que representa el 65% de la masa total de los recursos de la obra social”, indicó y calificó que la situación financiera es “inviable e insostenible”.

Arnoldo Schmidt, gerente administrativo de IOSPER

“Impulsamos y solicitamos al gobierno provincial, más allá de los tiempos políticos, la restitución del 2% del aporte patronal de los pasivos que está reducido desde 1995”, informó Schmidt al comparar: “Un aporte promedio de los jubilados es de 17.500 pesos y nada se compra con eso”.

“Es un combo entre una mayor demanda y un mayor precio de los medicamentos; además, hay medicamentos que, por fallos judiciales, IOSPER tiene que salir a cubrirlos y no estaban presupuestados”, expuso. Y remarcó: “IOSPER no pretende resentir prestaciones, pero si no se toman medidas y no se restituye y se incrementa el aporte, más allá del conjunto de medidas que IOSPER está impulsando”.

Sobre la situación de los cuidadores domiciliarios

“IOSPER está al día con el monto que paga a cuidadores domiciliarios porque se adecúa a cada incremento que tiene el personal de casas particulares dado que uno de los ítems es el de cuidado de personas”, explicó. Y agregó: “Algunos grupos reducidos manifiestan que no han cobrado el mes de julio y eso es correcto porque el pago se concretará este miércoles; se están transfiriendo más de 150 millones de pesos en concepto de cuidadores domiciliarios correspondiente a julio con la liquidación de agosto”.

“Es un trámite personal de cada afiliado y estos, en distintos momentos y en diferentes puntos de la provincia, presentan la documentación correspondiente. Es un proceso para la liquidación y el pago”, refirió Schmidt. (Elonce)