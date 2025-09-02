Establecieron un protocolo para que las fuerzas federales tomen muestras de ADN

El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, aprobó un nuevo protocolo que regula de forma específica el procedimiento para el levantamiento de muestras de ADN en lugares donde presuntamente se haya cometido un delito. El objetivo principal es que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales puedan “cumplir con los estándares legales de custodia, integridad y confidencialidad de la evidencia genética”.
Así lo establece la Resolución 1061/2025, publicada en el Boletín Oficial, que también apunta a “asegurar el correcto tratamiento” de esas muestras “desde la recolección en el lugar del hecho hasta su análisis en laboratorios acreditados”. Se trata de una iniciativa que responde a la necesidad de profesionalizar y estandarizar una herramienta clave en las investigaciones penales.
“Atento a la necesidad de asegurar la trazabilidad y la integridad de las evidencias biológicas, se ha elaborado una planilla de cadena de custodia de muestras biológicas, que cuenta con los requisitos formales y sustanciales que garantizan su validez jurídica y operatividad en el marco del presente protocolo”, agrega el texto de la normativa.
Aplicación obligatoria y enfoque científico
El documento oficial denomina al procedimiento como “Protocolo para obtención de muestras biológicas en el lugar del hecho, para determinaciones genéticas” y dispone que será de aplicación obligatoria para todas las fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio, entre ellas la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Este nuevo protocolo también será complementario del “Protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho”, que ya establece directrices generales para la recolección de evidencia criminal. Sin embargo, desde el Ministerio aclararon que el avance de la ciencia forense y las normativas vigentes exigen un enfoque más detallado y actualizado.
En ese sentido, se indicó que “la existencia del mencionado protocolo y su valor como instrumento rector, los avances en el campo de la genética forense, así como la sanción de la Ley 26.879 y sus modificatorias, sumado a la creciente importancia que reviste el análisis de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) como herramienta probatoria fundamental en las investigaciones judiciales, exigen la elaboración de un protocolo específico y actualizado”.
Detalles técnicos y cadena de custodia
El nuevo procedimiento deberá establecer “directrices claras, estandarizadas y técnicamente actualizadas para la correcta toma, conservación, empaquetamiento, obtención, etiquetado, cadena de custodia, y remisión de muestras biológicas obtenidas en el lugar del hecho”. Se busca evitar cualquier tipo de manipulación, pérdida o contaminación de la evidencia.
Según la Resolución, el protocolo anterior “no regula de forma detallada ni específica los procedimientos técnicos aplicables al levantamiento de material genético en la escena del hecho”, lo que justificó la necesidad de una actualización normativa.
“El tratamiento de indicios biológicos requiere de condiciones estrictas para garantizar la integridad de las muestras, asegurar la cadena de custodia y evitar contaminaciones cruzadas o manipulaciones que puedan afectar la validez del resultado genético, por lo cual su abordaje no puede limitarse a directrices generales”, aclara la medida.
ADN como evidencia clave en causas judiciales
La normativa destaca que “la especificidad, sensibilidad y valor identificatorio del ADN lo convierten en un elemento probatorio de importancia para la reconstrucción de los hechos, la individualización de los presuntos autores, la desvinculación de personas ajenas al delito, la búsqueda de personas extraviadas y el esclarecimiento de delitos complejos, razón por la cual su manejo debe ajustarse a correctas prácticas científicas”.
Entre los ejemplos de muestras que podrían ser recolectadas se mencionan fluidos biológicos como sangre, saliva, sudor y semen en utensilios, prendas o superficies, además de restos epiteliales, fibras, cabellos y objetos personales.
Finalmente, la resolución instruye a los jefes de todas las fuerzas federales mencionadas a “adecuar las normas internas de sus respectivas instituciones a lo dispuesto” en la normativa, lo que supone un cambio obligatorio en los procedimientos operativos internos de cada fuerza. (Con información de Boletín Oficial y Clarín)