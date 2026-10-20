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Millonario secuestro de drogas y dinero tras allanamientos en Paraná y cinco localidades entrerrianas

La policía realizó nueve allanamientos por narcomenudeo que dejaron como saldo el secuestro de más de 1000 dosis de cocaína, 10 kilos de marihuana y 9 millones de pesos. Además, hubo 20 detenidos.

20 de Octubre de 2026
Allanamientos por narcomenudeo en la provincia
Allanamientos por narcomenudeo en la provincia Foto: P.E.R

La policía realizó nueve allanamientos por narcomenudeo que dejaron como saldo el secuestro de más de 1000 dosis de cocaína, 10 kilos de marihuana y 9 millones de pesos. Además, hubo 20 detenidos.

En el marco de varios allanamientos realizados entre el jueves y el domingo pasados en distintos puntos de la provincia, se secuestraron más de mil dosis de cocaína, alrededor de 10 kilos de marihuana y aproximadamente 9 millones de pesos en efectivo.

 

La Policía de Entre Ríos llevó a cabo nueve procedimientos en diferentes localidades de la provincia, como resultado de investigaciones y tareas operativas desarrolladas por las distintas Divisiones de Drogas Peligrosas entre los días 15 y 18 de octubre.

 

Los allanamientos se concretaron en Paraná, Chajarí, Nogoyá, Colón, Concordia y Federación, además de un procedimiento realizado por personal de la División Drogas Peligrosas de Federal en la capital entrerriana.

 

Como resultado de las intervenciones, 20 personas, entre varones y mujeres, quedaron detenidas en el marco de las distintas causas judiciales investigadas.

El detalle de lo incautado

En los domicilios requisados, se logró el secuestro de más de mil dosis de cocaína fraccionadas en envoltorios, listas para su presunta comercialización.

 

En cuanto a la marihuana, el peso total incautado en los diferentes procedimientos rondó los 10 kilogramos.

 

Asimismo, los efectivos secuestraron aproximadamente 9 millones de pesos en efectivo, además de teléfonos celulares, anotaciones de interés para las investigaciones y otros elementos que serán analizados en el marco de las respectivas causas judiciales.

 

Entre los bienes incautados se encuentran también un vehículo de alta gama marca Toyota, una camioneta Peugeot Expert y motovehículos, elementos incorporados a las actuaciones correspondientes.

 

Finalmente, desde la fuerza destacaron que los resultados obtenidos “son producto del trabajo investigativo y operativo de las distintas Divisiones de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, que desarrollaron intervenciones en diferentes puntos de la provincia, en coordinación con las autoridades judiciales competentes”.

 

 

Temas:

allanamientos Entre Ríos Drogas cocaína marihuana detenidos
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