Nueva tragedia vial: tres muertos al chocar un auto y un camión en la ruta 74

Nueva tragedia vial. Un brutal accidente ocurrió este martes al mediodía en la Ruta 74, cerca de Tandil, cuando un Volkswagen Golf intentaba ingresar a la cinta asfáltica y fue embestido por un camión de gran porte. Como resultado del siniestro, tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas.

El accidente se produjo cuando el conductor del camión embistió el vehículo particular en su lado izquierdo. Según el testimonio de un testigo, el camionero intentó advertir al conductor del Golf tocando la bocina en repetidas ocasiones, ya que el vehículo particular no podía doblar en ese momento.

Sin embargo, el conductor del auto intentó ingresar a la ruta, lo que provocó que el camión lo impactara fuertemente del lado izquierdo.

Víctimas fatales y heridos graves

Al llegar al lugar del siniestro, los servicios de emergencia encontraron a tres jóvenes atrapados en el interior del Volkswagen Golf. Los bomberos trabajaron rápidamente para rescatarlos y trasladarlos a hospitales cercanos con "código rojo", es decir, en estado crítico. Lamentablemente, dos de ellos fallecieron poco después de recibir atención médica, mientras que el tercero permanece internado con un grave traumatismo de cráneo y su estado es reservado.

La otra víctima fatal fue el camionero de 35 años, quien quedó atrapado en la cabina del vehículo de gran porte tras el impacto. Bomberos de Tandil lograron rescatarlo y trasladarlo al hospital, pero, a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre falleció poco tiempo después debido a la gravedad de sus heridas.

Estado de salud de los heridos y la procedencia de los fallecidos

El conductor del camión viajaba con su esposa y su hija de 7 años, quienes acompañaban al hombre en su viaje desde Misiones. La mujer sufrió politraumatismos graves y se encuentra internada en estado crítico, mientras que la niña, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad y está en buen estado de salud.

En el Volkswagen Golf viajaban tres jóvenes de 25 años, oriundos de San Isidro, quienes también fueron trasladados en estado crítico. Los dos primeros fallecieron poco después de ser asistidos por los equipos de emergencia, mientras que el tercero, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave, permanece en estado reservado.

El camión involucrado en el choque era conducido por un hombre de 35 años, originario de Misiones, que quedó atrapado en la cabina tras el impacto. A pesar de los esfuerzos de los bomberos por rescatarlo y estabilizarlo, el hombre falleció mientras era trasladado al hospital con signos vitales débiles. (Con información de NA y TN)

