Atentó contra su vida el acusado de intentar asesinar a golpes a una joven

Adolescente salvajemente golpeada Colón

El joven de 23 años que está detenido luego de atacar y golpear salvajemente a una adolescente de 19 años en la ciudad de Colón, intentó quitarse la vida en celda del pabellón de la Jefatura de Policía en la que está alojado.

Vale recordar que al acusado le habían dictado la prisión preventiva por 30 días tras ser imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado por ensañamiento (al intentar causar el mayor sufrimiento posible) y por una cuestión de género.

Sobre el intento de autolesión, se conoció que usó una tira deshilachada del borde de una frazada que tenía en la celda. Pero su accionar se vio frustrado cuando intervinieron otros dos detenidos y tomó intervención el personal policial.

El sujeto fue trasladado a un calabozo individual y luego se dio intervención al médico de turno, quien informó que presentaba inflamación en región cervical, producto de intento de autoeliminación.

Se lo derivó al hospital para su internación y una evaluación psiquiátrica. Asimismo, se informó al fiscal Sebastián Blanc que lleva adelante la causa.

El dramático relato de Iara

Iara la joven atacada dio detalles de la brutal golpiza. “Pensé que me iba a robar, pero no, todo el tiempo decía que quería matarme, sin ninguna razón porque no lo conocía. Me tiró al piso y empezó a golpearme”, contó para dar cuenta que el atacante: “Tenía cara de loco y se notaba que estaba feliz de lo que estaba haciendo”.

Aclaró que nunca tuvo ningún problema con nadie “por eso me sorprendió que me quiera matar por nada”.

Sobre las heridas, indicó que “me clavó un destornillador por todo el cuerpo, me dejó lesiones graves, hematomas dentro de la cabeza, me arrancó muelas desde la raíz, me dejó la cara, cabeza y cuerpo todo suturado, con 12 puntos en la cara, 3 puntos en la mano y más de 20 puntos en la cabeza. A demás de hundirme el tabique hasta el fondo de la nariz”.

La joven mencionó que no pudo defenderse en ningún momento. “Fue todo muy bruto y rápido, pero alcancé a gritar pidiendo auxilio. Por suerte una vecina escuchó” y llamó a la policía.

“Queremos caminar sin miedo”

El brutal ataque a Iara, causó gran conmoción en la ciudad de Colón y se convocó a una movilización, bajo el lema “Queremos caminar sin miedo”.

La joven de 19 años fue sorprendida mientras caminaba por la calle. El autor del hecho, la atacó y cometió la brutal golpiza en una obra en construcción

“Queremos poder transitar las calles sin sentir miedo por nuestras vidas. Concentramos el viernes 11 de octubre a las 18.30 en plaza Washington para marchar y visibilizar”, expresaron desde la Colectiva de la Plaza, integrada por agrupaciones feministas de Colón.

A partir de las 19 marcharán por calle 12 de Abril hasta la Plaza San Martín. (Con información de 03442 y ElEntreRíos)