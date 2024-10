Detalles del ataque a una joven: “Me repetía todo el tiempo que quería matarme”

El pasado viernes por la noche, una adolescente de 19 años fue salvajemente golpeada por un joven de 23 años en la ciudad de Colón y terminó en terapia intensiva a raíz de las graves lesiones que padeció. El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Pellenc y Chacabuco donde se emplaza una obra en construcción.

La víctima fue encontrada por la Policía y trasladada de inmediato en una ambulancia para recibir atención médica, al tiempo que se inició la búsqueda del autor de la brutal agresión, quien fue localizado minutos después, escondido entre unos pastizales cercanos.

El dramático relato de Iara

Iara es la joven atacada y en diálogo con Pietromedia Melody Medio, dio detalles de la brutal golpiza.

“Pensé que me iba a robar, pero no, todo el tiempo decía que quería matarme, sin ninguna razón porque no lo conocía. Me tiró al piso y empezó a golpearme”, contó para dar cuenta que el atacante: “Tenía cara de loco y se notaba que estaba feliz de lo que estaba haciendo”.

Iara aclaró que nunca tuvo ningún problema con nadie “por eso me sorprendió que me quiera matar por nada”.

Sobre las heridas, indicó que “me clavó un destornillador por todo el cuerpo, me dejó lesiones graves, hematomas dentro de la cabeza, me arrancó muelas desde la raíz, me dejó la cara, cabeza y cuerpo todo suturado, con 12 puntos en la cara, 3 puntos en la mano y más de 20 puntos en la cabeza. A demás de hundirme el tabique hasta el fondo de la nariz”.

La joven mencionó que no pudo defenderse en ningún momento. “Fue todo muy bruto y rápido, pero alcancé a gritar pidiendo auxilio. Por suerte una vecina escuchó” y llamó a la policía.

Vínculo familiar e imputación

El fiscal Juan Sebastián Blanc brindó detalles del hecho y señaló que una cámara de seguridad, registró “cómo el imputado la persigue unos metros por detrás, la intercepta, la ingresa por la fuerza a una obra en construcción que está en una de las esquinas y comienza a atacarla”.

Sobre el autor del hecho, indicó que víctima y victimario “viven cerca y tienen una vinculación familiar, porque la madre del agresor está en pareja con el padre de la chica”, pero “no tienen ningún tipo de relación entre ellos; tampoco la chica con su padre, prácticamente desde su nacimiento”.

Es por ello que “no hay nada que vincule la situación familiar con esto que pasó”, y para los investigadores, habría sido “una situación totalmente casual que la víctima haya sido esta chica”.

El acusado no cuenta con antecedentes penales y si bien fue citado a indagatoria, “se abstuvo de declarar”. Se le dictó prisión preventiva por 30 días y designó al Dr. Omar Zamora, como abogado defensor.

Sobre la calificación legal, el fiscal Blanc, mencionó que es tentativa de homicidio doblemente agravado por ensañamiento (al intentar causar el mayor sufrimiento posible) y por una cuestión de género. (Elonce/ Pietromedia Melody Medio/Elentreríos)