Vecinos de Paraná reclamaron por hechos de la inseguridad en calle Bavio

Vecinos de calle Bavio, entre Concordia y Diamante, reclamaron por la seguridad en la zona debido a que ocurrieron robo de cables de alumbrado público y algunos arrebatos.

Juan Carlos, uno de los vecinos que dialogó con Elonce, expresó: “Hace dos meses estamos a oscuras en calle Bavio, entre Concordia y Diamante. Las fueron sacando de a poco (a las luminarias), no sabemos por qué, rompieron la tapa y se llevaron los cables. También hay hechos de inseguridad que nos preocupan porque somos un barrio con gente grande. Tenemos que trabajar y descansar y así no se puede”.

Juan Carlos, vecino de calle Bavio. Foto: Elonce

En base a las acciones que se realizaron, comentó: “Hemos llamado al 147 en reiteradas oportunidades. Dijeron que hiciéramos la denuncia policial y que después fuéramos a alumbrado público, pero no hemos tenido respuestas”.

En su caso particular, mencionó: “Puse rejas adelante y saqué las cerraduras, porque me las robaban. Hemos puestos faroles en la calle y aparecían quebrados”. Al mismo tiempo, acotó que no habría lugar a acusaciones hasta el momento porque no observaron a nadie realizando los robos.

Silvina, otra vecina preocupada por el robo. Foto: Elonce

“Estamos muy preocupados porque se escuchan corridas, gritos y hace más de un mes y medio que venimos con los reclamos”, profundizó Silvina.