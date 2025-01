Suspendió sus actividades el Centro San Francisco de Asís de Paraná: los motivos

La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís decidió "suspender todas las actividades en sus dos instituciones, no requiriendo la asistencia al lugar de trabajo a los trabajadores, hasta tanto se regularicen las remuneraciones adeudada".

La medida se adopta en medio de un panorama muy crítico: los más de 100 empleados no han cobrado los aguinaldos de 2024 y además sólo les cancelaron el 30% de los salarios de diciembre.

Uno de los asesores legales de la Cooperadora San Francisco de Asís es a la vez funcionario del Consejo General de Educación (CGE): Joaquín Gareis, excandidato a intendente de Oro Verde por Juntos.

La sede del San Francisco de Asís en Paraná. (foto archivo Elonce)

La entidad fijó posición en torno a la situación que atraviesa la institución, que atiende a 117 niños y adultos con discapacidad profunda, y cuyos más de 100 empleados han resuelto hacer pública por cuanto les adeudan parte de los aguinaldos de junio y diciembre y les han pagado sólo el 30% de los sueldos de diciembre.

“La Asociación presta servicios actualmente a través de sus dos instituciones, a 117 jóvenes y adultos con discapacidad severa y/o profunda, siendo la única institución especializada en dichas discapacidades en toda la ciudad de Paraná”, sostuvo en un comunicado la presidenta de la institución, María Fernanda Albornoz.

Al respecto, subrayó, “la situación se ha tornado compleja en el tiempo debido a un atraso en la actualización del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad en relación a los aumentos de salarios que han tenido lugar en los mismos períodos, de esta manera vemos los siguientes parámetros”·.

Reclamo de empleados del San Francisco de Asís. (foto archivo Elonce)

La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís mostró gráficos que dan cuenta del estado de situación y de lo cual surge “que el 27,25 % de los mismos corresponden a prestaciones efectuadas a afiliados de Iosper (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos) Si bien no resulta significativo dicho porcentaje, la situación se agrava al no haber recibido pagos desde hace aproximadamente seis meses por parte de la obra social mencionada vía reintegros a sus afiliados, durante cuyo lapso de tiempo las erogaciones fueron solventadas por el resto de los ingresos provenientes de las demás obras sociales con las cuales trabaja la Asociación, no existiendo actualmente ya capacidad para seguir operando de la misma manera”.

Luego, aclaró: “La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís no tiene convenio con Iosper, motivo por el cual la obra social no efectúa pagos directos a la Institución, sino que los efectúa a través de reintegros a sus afiliados y éstos abonan dichos montos a la Asociación cuando reciben los pagos, en situaciones en las cuales no pueden hacer frente a los mismos con sus propios recursos, sucediendo esto en la generalidad de los casos”.

Así es que a la fecha “la deuda exigible por parte de los afiliados por prestaciones brindadas por nuestra institución es de $132.584.389,86”.

“La Asociación Cooperadora, ha venido realizando y continúa haciendo incansables esfuerzos a nivel legal y político, para lograr los pagos en conjunto con sus trabajadores, a los cuales agradece profundamente junto con las familias que integran la comunidad institucional, el enorme apoyo recibido”, planteó. Y sumó: “En este sentido, es que la Asociación Cooperadora ha decidido suspender todas las actividades en sus dos instituciones, no requiriendo la asistencia al lugar de trabajo a los trabajadores, hasta tanto se regularicen las remuneraciones adeudadas”.

