“Siento mucha emoción”, afirmó niño paranaense tras cantar con The La Planta

Benjamín es un niño de 11 años que se animó a cantar ante una gran cantidad de público en “Viví 25 de Mayo” el viernes junto a The La Planta. Tras pasar el fin de semana, visitó el programa Buenas Noches y compartió las sensaciones de ese momento.

“Siento mucha emoción porque canté con un famoso y nervios por tanta gente que había”, indicó en primer lugar. Sin embargo, al momento de cantar siente que se “soltó”.

Además, comentó que no es la primera vez que se anima a cantar: “Venía cantando. Hace un año y medio venía al estudio local de Agustina Arias”.

“Mi mamá me acompañó y fuimos preguntando a cada uno sí podíamos cantar. Me dijeron ‘no es tan fácil’ hasta que me dicen andá allá a una puerta y salió The La Planta. Cuando salió, le pregunto ‘¿puedo cantar?’. Si querés te muestro un video. Me dijo ‘cantá un poquito a capella’, canté y me dijo vos vas a subir al escenario”, detalló sobre cómo llegó a subirse al escenario para el evento del viernes.

Foto: Elonce

Además, comentó a qué artistas sigue: “Uno de mis ídolos es Ke Personajes, también The La Planta y Luck Ra. Me gustaría cantar en la Fiesta del Mate con Luck Ra”. Luego, sobre el cierre de la entrevista, entonó algunas canciones de ellos.