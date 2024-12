Estiman que 20.000 personas disfrutaron de evento “Viví 25 de Mayo” en Paraná, la propuesta cultural, comercial y gastronómica que se desarrolló este viernes, con entrada libre y gratuita, en calle 25 de Mayo, entre Monte Caseros e Irigoyen. El evento, que contó con las presentaciones estelares de Virus y The La Planta, fue una iniciativa que surgió de los comerciantes de la zona y fue impulsada por la Municipalidad y el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR).

“Fue un evento complejo, con mucha convocatoria de vecinos de Paraná y los alrededores”, indicó a Elonce la subjefa de Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galeano, al confirmar la multitudinaria convocatoria que tuvo el evento; la comisario confirmó que el operativo policial se desarrolló con normalidad.

En la oportunidad, refirió que “ya se vienen desarrollando operativos dispuestos por la Superioridad policial en la vía pública, sobre todo en las zonas comerciales y espacios públicos con marcada presencia policial”. “En estas fechas, siempre se advierte un incremento de movimiento en el tránsito vehicular y de personas”, indicó al respecto.

"Viví Paseo 25 de Mayo"

Viví Paseo 25 de Mayo fue la primera actividad de la agenda Verano en la Ciudad, desarrollada por el Municipio para que vecinos y turistas disfruten las vacaciones en Paraná.

“Estas cosas pasan si nos escuchamos: el Gobierno municipal brinda servicios pero del sector privado surgen estas iniciativas que nos parecen espectaculares, las tomamos y las hacemos juntos. Eso hace un círculo virtuoso y permite sumar a todos”, destacó la intendenta Rosario Romero.

Brillo, color y alegría, un anticipo del Carnaval. (foto: Municipalidad de Paraná)

“Viví 25 de Mayo” en Paraná, la propuesta cultural, comercial y gastronómica. (foto: Municipalidad de Paraná)

Una multitud disfrutó del evento Viví Paseo 25 de Mayo. (foto: Municipalidad de Paraná)

La Presidenta Municipal resaltó que este tipo de eventos “alegra la ciudad y mueve el comercio. Quiero agradecer a todos los que hicieron el esfuerzo, desde adentro de la Municipalidad hasta la gente que vistió su comercio de gala”.

En la misma línea el subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, consideró: “Somos un Estado que puso actitud de escucha ante una propuesta de comerciantes de 25 de Mayo que tenían la expectativa de que esto salga bien, basándose en antecedentes positivos que el Gobierno municipal había ejecutado en ediciones anteriores, como Viví Alameda. Hubo hoy mucha gente de Santa Fe, del departamento La Paz, Villaguay, Victoria, que han venido a Paraná a disfrutar”.

Una banda legendaria y otra del momento

Con más de 40 años de trayectoria, la banda Virus fue uno de los espectáculos centrales de Viví Paseo 25 de Mayo. En conferencia de prensa, Marcelo Moura expresó: “Nos sorprende la renovación de público permanente. Fue un año muy movido, estuvimos por Latinoamérica y por Europa”.

Virus, en el escenario de "Viví 25 de Mayo". (foto: Municipalidad de Paraná)

En cuanto a la propuesta del Estado municipal, Moura celebró "que la Intendenta apoye estas iniciativas, habla de un interés por la cultura: es algo muy importante”. A su vez, Mario Serra, señaló que “eso está claro con la cantidad de gente que viene. Me parece buenísimo”.

En tanto, la banda uruguaya liderada por Nicolás Choca cerró el festival que convocó a 20.000 personas. El vocalista expresó “un agradecimiento al Municipio de Paraná por tenernos en cuenta, es muy bueno que se siga fomentando la cultura”. “Es muy bueno que se siga fomentando la cultura, hay muchas bandas emergentes que hace años la vienen remando y está bueno tenerlos en cuenta. No siempre se puede ver a The La Planta si no es en un boliche así que esta es una gran posibilidad que nos da el municipio para que nos vean grandes y chicos”, agregó el artista en diálogo con Elonce.

The La Planta cerró la propuesta. (foto: Municipalidad de Paraná)

Hubo una oferta comercial y gastronómica variada, generando un paseo con mucho para ver, comprar y disfrutar. Sumado a los shows de renombre como Virus y The La Planta, actuaron los grupos paranaenses La Posta y Pont a Bailar.

Además, más de 80 artistas locales intervinieron el espacio público con propuestas como Play Flow Performer (destrezas circenses con fuego), la pareja de tango de Carolina Márquez y Ezequiel Lescano, un cuarteto de vientos, la agrupación coral Varietales y proyecciones visuales.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Coordinador de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao; el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld; el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón; el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante y la concejal Luisina Minni.

Rosario Romero en "Viví 25 de Mayo". (foto: Municipalidad de Paraná)