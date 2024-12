The La Planta en Paraná: "Tiene lugares muy lindos y la gente da amor"

Nicolás Choca, cantante de The La Planta

Nicolás Choca, cantante de The La Planta, una de las bandas de cumbia del momento, dialogó con Elonce antes de subir al escenario para cerrar “Viví 25 de Mayo”.

“Estamos muy contentos de estar acá en Paraná y de cerrar esta gran noche. Es un presente que lo vivimos muy contentos. The La Planta está en su mejor momento y yo también. Estoy feliz por todos los temas que salieron”, dijo.

Explicó que “estoy feliz también porque ayer publiqué en mis redes sociales el logro del primer techo y lo que significa como músico independiente poder lograrlo”.

A este presente “siempre lo soñé. Hace muchos años lo estoy visualizando, hablando de cosas mundiales y todo esto. Me lo esperaba. La canción con Valentino Merlo tiene un antes y un después en la carrera de los dos. Apenas lo grabé sentí algo diferente”.

“Es muy bueno que se siga fomentando la cultura, hay muchas bandas emergentes que hace años la vienen remando y está bueno tenerlos en cuenta. No siempre se puede ver a The La Planta si no es en un boliche así que esta es una gran posibilidad que nos da el municipio para que nos vean grandes y chicos”, agregó.

Sobre la ciudad, dijo que “habíamos venido un par de veces, no habíamos tenido la posibilidad de recorrer mucho, pero los lugares a los que fui son muy lindos, la gente da mucho amor, había muchos niños esperando. Eso es buena señal”.

“Esta es la última fecha en Argentina, después sigo para Uruguay, Paraguay y desde enero la costa Argentina. Después Córdoba, Entre Ríos”, dijo y adelantó que “se vienen nuevas canciones, no paramos nunca”.