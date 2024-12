Joven realizó pintadas en diversos edificios públicos y domicilios particulares

Pintadas en Paraná. La División Bancaria de la Policía de Entre Ríos detuvo a un joven durante la madrugada de este viernes a un joven que provocó daños en edificios tanto públicos como privados.

Al respecto, Martín Mariano, jefe de la repartición, precisó a Elonce que aproximadamente a las 4.00, “personal que estaba de facción en calle Tucumán y Alameda de la Federación fue alertado por un adolescente acerca de otro joven que resultó tener 18 años, el cual había realizado pintadas en diversos puntos de la ciudad”.

Joven hizo pintadas en Paraná. Elonce

El funcionario aseguró que el uniformado intentó aprehenderlo, pero el acusado buscó darse a la fuga “metiéndose en un drugstore” donde finalmente “fue detenido”.

Los lugares afectados

“El chico tenía en su poder el aerosol con el cual había realizado los grafitis en El Rosedal, en la Danza de la Flecha, en el edificio de la AFIP, la Escuela del Centenario y la Sala Antequeda”, precisó el comisario.

Las pintadas fueron en edificios públicos y particulaes. Foto: Elonce

En tanto, reveló que el joven manifestó que “se dedica a hacer grafitis, porque no son dibujos ni nada, sino una especie de firma. No lo indagamos, por lo que no dijo nada más”.

Acotó que “lo mayor es el daño. Hay edificios que fueron pintados hace poco, que se arreglaron por el tema de las fiestas y domicilios particulares dañados por este muchacho”.

Martín Mariano. Elonce.

Acerca de las medidas adoptadas, contó que “se lo puso a disposición de la Fiscalía que dispuso la averiguación de antecedentes y después recuperó la libertad”.

Finalmente, en declaraciones a este medio, el comisario lamentó lo sucedido y ratiticó que hizo “prácticamente el mismo” grafiti “en todos los edificios.

