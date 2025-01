Incrementaron recompensa para brindar información del paradero de Sammy

Una mujer de Paraná busca desesperadamente a su perro Sammy, un Caniche de ocho años, que se perdió el 25 de diciembre, después de los festejos de Navidad.

Abril Feser, dueña del perro, relató la fecha en que lo perdió: “Fue en Navidad, se perdió en la tarde un día que nosotros no estábamos. Mi patio es cerrado y todavía no tenemos ni idea por dónde se habrá escapado porque mis otros perritos no se escaparon”. Tampoco poseen cámaras de seguridad.

“Es un macho de ocho años. Se perdió en la zona del Hipódromo, varios lo vieron, pero según testigos no lo pudieron detener porque se escapaba. Él es un caniche mediano-grande, es flaquito y tiene patas largas. Su colita es corta y tiene un pompón”, detalló sobre algunas características físicas del animal.

“Testigos me dijeron que lo vieron por la Escuela de Policía”, fue otro testimonio que logró recoger, aunque sin poder volver a su hogar.

Abril Feres, dueña de Sammy, dialogó con Noticias a la Noche. Foto: Elonce

Por último, detalló que la recompensa incrementó a $300.000 en las últimas horas para cualquiera que “pueda dar un dato certero o que lo pueda retener o entregárnoslo”. Para brindar información, se pueden comunicar al 3436238313.