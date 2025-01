Pintaron un camino de estrellas en la Costanera a seis meses de la desaparición de Uriel Lell

Este 5 de enero se cumplieron seis meses de la desaparición física de Uriel Lell, el joven de 27 años que no volvió a verse tras sumergirse en el río Paraná. Por tal motivo, este lunes por la noche los familiares pintaron estrellas para rememorar los últimos pasos que hizo en la Costanera, a pocos metros de uno de los muelles de Paraná. Lo único que se encontró fue una gorra cuando bajó la altura hasta hace algunos meses.

Cecilia Albornoz, madre de Uriel, dialogó con Elonce sobre la causa: “Se cumplieron seis meses ayer sin Uriel y la investigación no ha tenido ningún avance. No se ha encontrado nada de él, no se ha sabido nada hasta el día de hoy”.

Cecilia Albornoz, madre de Uriel Lell. Foto: Elonce

En la misma línea, acotó: “Supongo que lo seguirán buscando, pero no estoy segura. El pedido de los amigos y familiares es que se lo siga buscando porque la desaparición de Uriel fue muy atípica y muy rara porque no dejó rastros, no hay pruebas concretas de que se haya caído o que lo hayan empujado. Esa parte nunca se investigó. No sabemos qué es lo que pasó esa noche”.

“Tengo la seguridad de que hay una persona que lo vio esa noche, pero hasta ahora no se la ha citado”, señaló sobre alguna persona que lo observó.

El camino de estrellas en la Costanera. Foto: Elonce

Sobre la pintada realizada este lunes, la mujer remarcó: “El camino de estrellas que decidimos pintar es como recordatorio del último recorrido que hizo del boliche hacia el muelle. Cruzó la baranda, dio unos pasos y desapareció”.

Alberto, otra persona presente en este homenaje, aseveró: “Nosotros estamos esperando que haya un poquito de Justicia porque se olvida a veces”.