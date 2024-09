Familiares de Uriel Lell solicitan que continúe su búsqueda: "Nos genera duda y angustia"

El 5 de julio fue la última vez que se tuvo novedades de Uriel Lell. Aquel día, se encontraba en la zona de muelles de la Costanera Baja, donde aún es una intriga si se lanzó al agua accidentalmente o no.

Cecilia Albornoz, madre del joven paranaense, hizo mención del caso: “Ya van a ser tres meses de la desaparición de Uriel en el río. Hasta ahora no hemos encontrado ni una prenda de él, únicamente una gorra”.

Asimismo, expresó que “se han hecho muchos operativos con personal de Abigeato, vinieron los buzos, vino un bombero de Diamante con su perro y tampoco hubo resultados. Todo eso nos genera duda y angustia no poder encontrar el cuerpo de él”.

Pese a eso, la familia no pierde la esperanza con hallar el cuerpo: “Siempre llamo a Fiscalía y me atienden. Ella (la fiscal María del Huerto Felgueres) siempre me da parte de los procedimientos que está haciendo Prefectura. Me dice que a él se lo sigue buscando. Pero hasta ahora no han encontrado ningún resultado”. Asimismo, aseveró: “El río está mucho más bajo y nos ayudaría para poder encontrar algo de él, pero hasta ahora no hay ninguna novedad de él”.

Una de las novedades fue el hallazgo de un cuerpo en inmediaciones del puente Rosario-Victoria, donde se la contactó a la madre por parte del equipo forense de Oro Verde, donde le hicieron una entrevista y solicitaron fotos. “Si no había alguna coincidencia, no me iban a llamar. Hasta el día de hoy, no he tenido ninguna noticia”, aclaró.

“Lo único que estoy pidiendo desde hace rato desde que pasó esto es que me ayuden a encontrar el cuerpo de él porque no puede desaparecer así. Sé que después de tres meses, el río sigue su curso biológico, pero necesito que encuentren una prenda o un DNI de él para constatar que él cayó al agua”, expresó.

Asimismo, subrayó: “Hay una de las perras de él que se enfermó de tristeza. No se levanta y vive tirada en la cucha. Son los otros perros quienes están buscándolo. Tenemos muchas dudas porque nosotros nunca lo vimos caer. Me guío por lo que vi, pero en las cámaras de seguridad vi que cruza la baranda, pero en ningún momento se lo ve caer al agua”.

“Él estaba muy bien y que sepa no tenía ningún problema. Lo vi muy bien y feliz la última vez que me fue a visitar”, concluyó.