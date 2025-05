“Quiero lograr un campeonato del TC2000", dijo el entrerriano Emiliano Stang

El nombre de Emiliano Stang ya está marcado en la historia del automovilismo argentino. Con solo 20 años, el piloto de Crespo se convirtió en el primer ganador de la nueva era SUV del TC2000, tras imponerse en la apertura de la temporada 2025 en el autódromo de Oberá, Misiones. Su victoria en la final, escoltado por su compañero Matías Rossi, le dio un inicio inmejorable al calendario.

Stang integra el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, donde comparte estructura con figuras consagradas como Rossi. Además, compite en el Top Race con el Octanos Competición, sumando kilómetros y experiencia en dos categorías importantes. Su recorrido no es nuevo: en 2022 y 2023 fue subcampeón de la Fórmula Nacional Argentina, mostrando desde temprano su potencial.

La pasión por los fierros la lleva en la sangre. Sus padres tienen una fábrica de gomas para autos de carrera, y él mismo trabaja allí cuando no está compitiendo. La conexión con el automovilismo viene desde siempre, como lo explicó en diálogo con Carburando: “Desde que nací que estoy en una pista de carreras. Mis viejos tienen fábrica de gomas, así que desde que tengo memoria siempre estuve en un autódromo. A los dos años ya pegué un casco de regalo y a los tres me dieron un karting. En mi vida estuvo todo dado para que sea piloto, nunca me planteé otra opción”.

Vida sencilla fuera de las pistas y sueños grandes

Más allá de su crecimiento deportivo, Stang mantiene los pies sobre la tierra. “Fuera de las pistas trabajo con mis viejos. Y después en mi día a día soy un chico normal. Me junto con mis amigos y vivo una vida tranquila sacando los autos de carrera. Veo algún que otro deporte, pero la verdad es que mi cabeza se centra en automovilismo”, relató sobre su rutina fuera del circuito.

El entrerriano también compartió algunos detalles personales que lo muestran como un joven conectado con su generación. “Mis gustos musicales son bastante variados. Estoy escuchando mucho Bad Bunny, además de los cantantes nacionales de hoy en día que suelen escuchar todos”, confesó entre risas cuando le preguntaron por sus artistas favoritos.

Más allá del presente prometedor, Emiliano ya tiene claros sus objetivos para el futuro. “Quiero lograr un campeonato del TC2000. Y de cara al futuro mantenerme y poder vivir de esto”, afirmó, ilusionado con consolidarse en la elite del automovilismo argentino.