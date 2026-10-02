La Cocina del Once combinó sabores frescos y clásicos caseros: tres recetas para hacer en casa

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once presentó un menú completo de la mano de Flavia Gervasutti. Comenzó con bruschettas griegas, siguió con pamplonas de pollo rellenas y cerró con flan casero. Conocé los ingredientes y procedimientos para preparar cada plato.
La Cocina del Once presentó este viernes una propuesta de tres pasos de la mano de Flavia Gervasutti, con una combinación de preparaciones frescas y clásicos de la cocina casera. La edición, conducida por Danisa Todoro, ofreció alternativas para elaborar un menú completo en casa.
La entrada elegida fueron unas bruschettas griegas, elaboradas con vegetales frescos y queso crema sobre pan tostado. Como plato principal, la propuesta fueron pamplonas de pollo rellenas con jamón, queso y vegetales, acompañadas por papas y una salsa cremosa de verdeo.
Para cerrar el menú, Gervasutti preparó un flan casero, elaborado con huevos, leche y crema, cocinado a baño María y acompañado, de manera opcional, con crema chantilly y dulce de leche.
Bruschettas griegas para comenzar
Para la entrada se necesita 1 baguette o pan de campo, 2 tomates perita sin semillas cortados en cubitos, 1/2 pepino en cubitos, 1/4 de cebolla morada bien picada, 50 gramos de aceitunas negras en rodajas y 150 gramos de queso crema. También se utilizan aceite de oliva, jugo de 1/2 limón, orégano, sal y pimienta.
La preparación comienza cortando el pan en rodajas, que se pintan con aceite de oliva y se tuestan durante tres minutos en el horno o en una sartén. Por otro lado, colocar en un bowl el tomate, el pepino, la cebolla y las aceitunas, incorporar oliva, limón y orégano, mezclar y dejar reposar durante dos minutos.
Para el armado, distribuir el queso crema sobre cada tostada y colocar por encima cucharadas de la preparación de vegetales. Terminar las bruschettas con un hilo de aceite de oliva.
Pamplonas de pollo rellenas
El plato principal lleva 2 patamuslos deshuesados, 100 gramos de queso barra, 100 gramos de jamón cocido, 1 morrón rojo y 1 zanahoria, además de ajo, perejil, sal, pimienta y aceite. Para comenzar, extender una doble capa de papel film sobre la mesada y disponer encima el pollo bien estirado, procurando que no queden huecos.
Sobre la carne colocar el jamón, el queso, las tiras de morrón, el ajo y el perejil picado, dejando aproximadamente tres centímetros libres en los bordes. Con ayuda del film, enrollar firmemente hasta formar un cilindro compacto, cerrar las puntas y llevar a la heladera durante 30 minutos, un paso que permite mantener la forma de la pamplona durante la cocción.
Luego, retirar el film y envolver el rollo en papel aluminio con un chorrito de aceite, procurando dejarlo bien cerrado. En horno, cocinar a 200 °C durante 35 minutos y luego abrir el aluminio y continuar otros 10 minutos para dorar. En parrilla, la cocción demanda unos 40 minutos a fuego medio, girando cada 10 minutos; al final, retirar el aluminio para lograr el dorado.
El acompañamiento y la salsa de verdeo
Una vez cocida la pamplona, dejarla reposar entre cinco y 10 minutos antes de cortarla, para evitar que el queso del relleno se pierda. Luego, dividirla en rodajas de aproximadamente dos dedos de grosor y reservar mientras se completa el acompañamiento.
Para la salsa se utilizan 150 gramos de queso crema, 150 gramos de crema de leche, 2 cebollas de verdeo, 1 diente de ajo picado, 20 gramos de manteca y un chorrito de vino blanco, además de sal y pimienta. Cortar el verdeo en rodajas finas y separar la parte blanca de la verde. Derretir la manteca a fuego medio y cocinar durante dos minutos la parte blanca junto con el ajo, sin dorar. Incorporar el vino y dejar evaporar durante 30 segundos.
Bajar el fuego al mínimo, sumar la crema de leche y el queso crema y revolver hasta obtener una preparación lisa. Salpimentar, apagar el fuego y agregar la parte verde del verdeo. Para servir, disponer las papas hervidas al natural junto con las rodajas de pamplona y bañar con la salsa.
Flan casero para completar el menú
Para el postre se necesitan 6 huevos, 2 yemas, 500 ml de leche entera, 200 ml de crema de leche, 150 gramos de azúcar para el flan y otros 150 gramos para el caramelo, además de 1 cdita. de esencia de vainilla. El primer paso consiste en preparar el caramelo con 150 gramos de azúcar y 2 cdas. de agua a fuego medio, sin revolver, hasta alcanzar un tono ámbar. Volcar rápidamente en el molde y distribuir por la base y las paredes.
En un bowl, mezclar los huevos, las yemas, los 150 gramos de azúcar restantes y la esencia de vainilla. Aparte, calentar la leche junto con la crema hasta que estén próximas a hervir y retirar del fuego. Incorporar primero una pequeña cantidad del líquido caliente sobre los huevos mientras se mezcla y, posteriormente, agregar el resto.
Volcar la preparación en el molde acaramelado y cocinar a baño María, en horno bajo a 150 °C, durante 60 a 70 minutos. El centro debe conservar un ligero movimiento similar al de una gelatina. Dejar enfriar una hora fuera de la heladera y refrigerar durante al menos cuatro horas, aunque puede dejarse hasta el día siguiente. Servido bien frío y, si se desea, con crema chantilly y dulce de leche, el flan completó la propuesta de tres pasos de La Cocina del Once.