Netanyahu: Israel es “capaz de atacar todas las instalaciones nucleares de Irán”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este jueves que las fuerzas israelíes han logrado destruir "más de la mitad" de los lanzamisiles iraníes durante su ofensiva en curso contra las instalaciones nucleares y de misiles de Irán. En una entrevista con la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, destacó que, tras siete días de guerra, las fuerzas israelíes avanzan más rápido de lo esperado en la destrucción de infraestructura militar iraní, aunque evitó proporcionar una fecha para el fin de los ataques.

El líder israelí dejó en claro que el objetivo de los ataques no es el cambio de régimen ni la caída del liderazgo iraní, pero no descartó que este pudiera ser un resultado indirecto de la ofensiva. "El cambio o la caída del liderazgo iraní no era el objetivo de los ataques israelíes, pero que eso podría ser una consecuencia", declaró Netanyahu, agregando que Israel tiene la capacidad de "atacar todas las instalaciones nucleares de Irán". De esta manera, Netanyahu reforzó la idea de que su país está preparado para una acción militar prolongada si es necesario, a fin de desmantelar el programa nuclear iraní.

La situación, que ha escalado significativamente en los últimos días, ha generado un creciente temor en la comunidad internacional sobre las consecuencias de una guerra a gran escala en Oriente Medio. Las autoridades israelíes han repetido en diversas ocasiones que la seguridad de su país depende de eliminar la amenaza nuclear iraní, considerada una de las principales prioridades de defensa nacional.

Israel lanza una nueva ofensiva aérea contra instalaciones nucleares en Irán

En paralelo a las declaraciones de Netanyahu, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la continuación de su ofensiva aérea sobre Irán. En un comunicado oficial, las FDI informaron que habían llevado a cabo una amplia campaña aérea en todo el territorio iraní, con ataques dirigidos específicamente contra infraestructuras nucleares y misiles. Uno de los objetivos clave de esta ofensiva fue el reactor nuclear de Arak, ubicado en el oeste de Irán, que se encontraba inactivo pero que sigue siendo considerado como una instalación crítica dentro del programa nuclear del régimen iraní.

El ataque contra el reactor nuclear de Arak marca un importante hito en la campaña militar de Israel, ya que esta instalación ha sido objeto de vigilancia internacional debido a su potencial para ser reactivada y convertirse en un centro clave para el enriquecimiento de uranio. La agencia de noticias china Xinhua fue una de las primeras en reportar el ataque, citando fuentes de las FDI que confirmaron el impacto directo en el reactor y otras instalaciones relacionadas con el programa nuclear de Irán.

Esta ofensiva se suma a una serie de ataques que Israel ha ejecutado desde el inicio de las hostilidades con el régimen iraní, en un intento de frenar lo que consideran una amenaza existencial derivada del programa de armas nucleares iraní. Israel ha reiterado que no permitirá que Irán adquiera capacidades nucleares, y en ese sentido, las operaciones militares continúan centradas en detener el desarrollo nuclear de la República Islámica.

Escalada de tensiones y preocupaciones internacionales sobre el conflicto

El conflicto entre Israel e Irán ha provocado preocupaciones internacionales sobre el riesgo de una escalada regional que podría involucrar a otros actores en Oriente Medio. La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos, con diversos países y organizaciones pidiendo una desescalada del conflicto y un retorno a la diplomacia.

El ataque a las instalaciones nucleares iraníes ha intensificado la presión sobre Irán, cuyo gobierno ha respondido de manera enérgica, acusando a Israel de realizar agresiones ilegales contra su soberanía. Las autoridades iraníes han declarado que responderán con fuerza a los ataques israelíes, lo que aumenta las tensiones en la región.

En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a ambas partes a cesar las hostilidades y ha solicitado que se retome el diálogo para evitar una guerra prolongada que podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad de Oriente Medio. Sin embargo, con las fuerzas israelíes avanzando rápidamente en su ofensiva y las autoridades iraníes declarando su disposición a resistir, el futuro inmediato del conflicto sigue siendo incierto. (Con información de Noticias Argentinas)