Así es el Anillo del Pescador que recibió el Papa León XIV

Este domingo 18 de mayo se llevó a cabo la misa de entronización del papa León XIV, con esta consagración inició oficialmente su pontificado y con esto el hacia dónde irá la iglesia católica bajo su liderazgo.

El cardenal filipino, Luis Antonio Tagle, fue el encargado de imponerle el anillo del pescador en la mano. Este es único y será destruido al final de su papado, para evitar que se siga usa usando como sello.

"Hoy, tu sucedes al beato apóstol Pedro", dijo Tagle en latín mientras colocaba la pieza en el dedo del Papa León XIV. Con el anillo inició su pontificado como el 267 sucesor de Pedro.

En el interior del Anillo del Pescador está grabado el nombre de León XIV, mientras que en el exterior se representa a San Pedro con las llaves y la red, símbolos de su misión apostólica. Esta imagen – señala la explicación oficial – hace referencia al apóstol pescador que, confiando en la palabra de Jesús, echó las redes desde la barca y recogió la pesca milagrosa.

El Anillo del Pescador tiene un valor simbólico profundo: actúa como sello que autentica la fe, una misión encomendada a Pedro según el Evangelio de Lucas (cf. Lc 22,32) y que ahora se transmite también al nuevo pontífice.

Junto al Anillo, el Papa recibirá el Palio. Se trata de una estrecha banda de lana blanca que se apoya sobre los hombros, encima de la casulla, la vestidura litúrgica. El Palio simboliza al obispo como buen pastor y, al mismo tiempo, al Cordero de Dios crucificado por la salvación de la humanidad.

Decorado con seis cruces negras de seda – una en cada extremo que cuelga por el pecho y la espalda, y cuatro en el anillo que rodea los hombros – el Palio incluye además tres alfileres (acicula) que evocan los clavos de la cruz de Cristo.

Estas insignias, profundamente vinculadas a la figura de Pedro, subrayan la continuidad apostólica y la misión pastoral del nuevo Papa al frente de la Iglesia universal.

¿De dónde viene la tradición del anillo del Pescador?

Este anillo ha formado parte de los símbolos del papado desde al menos el siglo XIII. Se utilizó como sello para sellar documentos oficiales firmados por el Papa hasta 1842. Actualmente, se usa simbólicamente, pero todo Papa aún conserva un anillo.

Al fallecer el papa, su anillo del pescador, junto con el Sello de Plomo, se marca con un cincel, lo que garantiza que el sello no pueda falsificarse. Por lo tanto, cada anillo es único y personal para cada papa.

A diferencia de otros de sus antecesores, el fallecido Papa Francisco no eligió un anillo de oro macizo. Su anillo del Pescador era más austero: de plata dorada. Además, no lo llevaba siempre, sino en ceremonias oficiales. En el día a día, el Papa Francisco no usaba el anillo del Pescador, sino otro anillo más sencillo, de plata, que tenía desde que era joven. Y es precisamente ese anillo con el que Jorge Bergoglio decidió que le entierren.