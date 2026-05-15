Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento en rutas entrerrianas

Se llevan a cabo tareas de bacheo en caliente en la RN 127 en cercanías a la localidad de Los Conquistadores y trabajos de bacheo en frío en la RN 12, en Gualeguay.
Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento y puesta en valor de rutas nacionales en la provincia de Entre Ríos.
En este sentido, con personal y equipos propios, se llevan a cabo tareas de bacheo con mezcla asfáltica en caliente en la RN 127 en cercanías a la localidad de Los Conquistadores.
Sumado a ello, se ejecutan trabajos de bacheo en frío en la RN 12, en cercanías a la ciudad de Gualeguay.
También se trabaja en la renovación de luminaria en la intersección entre las rutas nacionales 12 y 18. Se trata del reemplazo de lámparas de sodio por tecnología led con el objetivo de mejorar la calidad de la iluminación y lograr una importante reducción en el consumo de energía.
Asimismo, se ejecutan tareas de adecuación del acceso a la localidad de Ramírez por RN 12. Se llevan a cabo tareas de movimiento de suelo, compactación, perfilado de banquinas, colocación de alcantarillas, rectificación de cunetas, colocación de barandas, refuerzo de señalamiento vertical y demarcación horizontal.
Por otro lado, se informa que días anteriores se realizó un operativo de seguridad, que contó con la colaboración de la Gendarmería Nacional, para realizar la remoción de una casilla ubicada en una de las isletas de la rotonda de intersección entre la RN 127 y la RP 6. Es importante señalar que la Ley de Tránsito 24.449 determina que la zona de camino debe mantenerse libre de obstáculos que puedan comprometer la seguridad vial o interferir con el adecuado mantenimiento de la red.
Todos estos trabajos tienen como objetivo "asegurar la transitabilidad y seguridad de los usuarios", se indicó.