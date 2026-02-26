Trabajadores de la OSER se capacitan en Atención al Público

La capacitación, forma parte de una serie de instancias formativas que también se desarrollan en las ciudades de Gualeguaychú y Concordia lo que amplía el alcance territorial de la propuesta y permite llegar a trabajadores de distintas localidades de la provincia.
La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, lleva adelante una nueva instancia de capacitación en Buenas Prácticas de Atención Ciudadana, destinada en esta oportunidad a trabajadores de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
La actividad se enmarca en una línea de trabajo sostenida desde el programa Entre Ríos desde Adentro, articulando con distintas áreas del Estado provincial como Desarrollo Humano, Desarrollo Económico, Registros Civiles, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la propia OSER, con el objetivo de fortalecer las capacidades de atención y acompañar a los equipos que tienen contacto directo con la ciudadanía.
La capacitación, que tuvo su lanzamiento en Paraná, forma parte de una serie de instancias formativas que también se desarrollan en las ciudades de Gualeguaychú y Concordia lo que amplía el alcance territorial de la propuesta y permite llegar a trabajadores de distintas localidades de la provincia.
En la jornada, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó: "Durante el año pasado formamos a más de 1.500 agentes que están a cargo de la atención ciudadana diaria, porque para nosotros es un aspecto absolutamente imprescindible. Podemos pensar en transformaciones, impulsar cambios y mejorar la gestión; pero al final del día, la verdadera cara del Gobierno frente al vecino, son quienes cumplen esa función todos los días. Por eso lanzamos esta tercera cohorte para seguir fortaleciendo la atención ciudadana, sumando cerca de 400 agentes de la OSER y mejorando la experiencia de más de 300 mil afiliados".
Por su parte, el presidente de la obra social, Mariano Gallegos, destacó: "En OSER entendemos que la calidad del servicio empieza por nuestra gente. Trabajamos con cuestiones de salud, donde muchas veces el afiliado llega con urgencia o preocupación, y por eso la capacitación es clave. Esta formación fortalece las herramientas técnicas y la calidad humana de nuestros equipos, para seguir mejorando, paso a paso, la atención a nuestros afiliados".
En tanto, el vicepresidente, Ricardo García, señaló: "Asumimos el compromiso de seguir profesionalizando a nuestros equipos de atención, para que cada afiliado encuentre no solo una solución administrativa, sino también un acompañamiento adecuado en un momento sensible".
Estas instancias de formación se inscriben en el proceso de profesionalización de los agentes públicos que impulsa el Gobierno provincial, reconociendo el esfuerzo y el desarrollo de quienes integran el Estado, y aportando antecedentes para los procesos de recategorización.
Al respecto la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte resaltó: "Con este programa estamos recorriendo distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado y acercar herramientas concretas a los trabajadores, para mejorar la experiencia ciudadana en las oficinas públicas. Esta capacitación en particular tiene una mirada integral, ya que aborda habilidades blandas, habilidades técnicas y también la atención inclusiva. Para nosotros es muy importante trabajar de manera conjunta con un organismo como OSER, que mantiene un contacto permanente y cercano con la ciudadanía".
De este modo, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana continúa fortaleciendo políticas de capacitación que buscan mejorar la atención ciudadana, acompañar a los equipos de trabajo y consolidar un Estado más cercano, accesible y presente en todo el territorio provincial.