Convocan a una reunión en el Club de Leones para hablar de seguridad, estafas y cómo denunciar

La reunión sobre seguridad vecinal se realizará este miércoles 7 de octubre, desde las 19 horas, en el Club de Leones Paraná Centro, donde la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini convocó a vecinos para abordar distintas problemáticas vinculadas con la seguridad en la zona.

El encuentro contará con la participación de integrantes de la Policía de Entre Ríos y funcionarios de la Municipalidad de Paraná, quienes brindarán información sobre cómo actuar ante situaciones de inseguridad, estafas telefónicas y distintos delitos.

Virginia Gómez, presidenta de la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini, explicó a Elonce que la convocatoria surgió a partir de una preocupación planteada por los vecinos. "Esta reunión informativa y de vinculación institucional nace de la preocupación de los vecinos por inseguridad en la zona", señaló.

La comisión volvió a funcionar

La Comisión Vecinal Carlos Pellegrini retomó sus actividades este año después de permanecer entre siete y nueve años sin funcionar. El Club de Leones mantiene además un vínculo histórico con la comisión y ofreció sus instalaciones para que pueda desarrollar sus reuniones.

Gómez invitó a los vecinos a participar del encuentro y remarcó que uno de los objetivos principales será brindar herramientas para saber cómo actuar frente a distintas situaciones. "Queremos realmente convocar a que la población esté informada", sostuvo.

Entre los temas previstos se encuentra qué hacer frente a estafas telefónicas, situaciones de inseguridad y cuándo corresponde realizar una denuncia. La comisión también busca explicar a los vecinos a qué instituciones pueden recurrir ante distintos problemas.

Qué zona comprende la convocatoria

La zona de referencia de la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini comprende sectores delimitados por calle Italia hasta Perette y desde Urquiza en adelante, incluyendo sectores de San Martín, Gualeguaychú, Belgrano y 25 de Mayo, según explicaron durante la entrevista.

La integrante de la comisión Diana Badaraco, de todos modos, aclaró a Elonce que la invitación fue extendida a vecinos de otros sectores de Paraná que quieran acercarse y plantear sus inquietudes vinculadas con la seguridad y el funcionamiento de las instituciones. Durante la jornada también habrá un buzón para dejar consultas, de manera que quienes no puedan plantear sus preguntas durante la charla puedan acercarlas por escrito.

Desde la Comisión Vecinal Carlos Pellegrini aclararon que el objetivo no es resolver directamente cada problemática, sino canalizar los reclamos hacia las instituciones correspondientes y acompañar a los vecinos en la búsqueda de respuestas. "No va a ser la comisión la que resuelva, sino buscar las instituciones que puedan solucionarnos los problemas de la zona", concluyó Badaraco.