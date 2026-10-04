Sofía Azul Tagliapietra es la Reina 2026 de la Rural de Chajarí

Sofía Azul Tagliapietra fue elegida Reina 2026 de la Rural de Chajarí durante la cena y show de la 42ª edición de la muestra. Leda Luján Paniagua y Narella Scatularo fueron consagradas princesas.
Sofía Azul Tagliapietra fue elegida Reina 2026 de la Rural de Chajarí durante la cena y show que se realizó este sábado por la noche, en el marco de la 42ª edición de la tradicional muestra. La joven representó a uno de los stands participantes y fue seleccionada como la nueva soberana de la entidad.
Durante la velada también fueron elegidas las representantes que completaron la corte de soberanas. Como Primera Princesa 2026 fue consagrada Narella Scatularo, mientras que Leda Luján Paniagua obtuvo el título de Segunda Princesa.
La elección se desarrolló como parte de las actividades previstas para esta edición de la muestra rural, que reunió a productores, instituciones, empresas y visitantes en torno a distintas propuestas vinculadas con el sector agropecuario y la comunidad local.
Una nueva corte de soberanas
Con la elección de Tagliapietra, la Rural de Chajarí incorporó a su nueva Reina 2026, quien tendrá la representación de la institución durante el próximo período en diferentes actividades y acontecimientos.
Narella Scatularo, como Primera Princesa, y Leda Luján Paniagua, como Segunda Princesa, acompañarán a la flamante soberana en los distintos eventos institucionales y celebraciones en los que participe la entidad.
La coronación se produjo durante una noche especial para la organización, que celebró la 42ª edición de su tradicional muestra con una propuesta que combinó actividades vinculadas al sector productivo con un espacio de encuentro y celebración, consignó Chajarí al Día.
La 42ª edición de la muestra
La cena y show se desarrollaron este sábado por la noche y formaron parte de la agenda de actividades de la exposición. Allí se concretó uno de los momentos destacados de la programación con la elección de las nuevas soberanas.
La Rural de Chajarí volvió a reunir en esta edición a distintos sectores relacionados con la producción y la actividad agropecuaria, además de propuestas destinadas a las familias y al público que se acercó a recorrer la muestra.
De esta manera, Sofía Azul Tagliapietra quedó oficialmente consagrada como Reina 2026 de la Rural de Chajarí, acompañada por Narella Scatularo y Leda Luján Paniagua como Primera y Segunda Princesa, respectivamente.