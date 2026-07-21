Colonia Avellaneda lanzó su Polo Educativo y presentó una diplomatura única en cuidados gerontológicos

REDACCIÓN ELONCE
El Municipio presentó el nuevo Polo Educativo de Colonia Avellaneda junto a universidades UADER y UNER, registró Elonce. La primera propuesta será una diplomatura en cuidados gerontológicos, destinada a profesionalizar el trabajo con personas mayores.
El Polo Educativo de Colonia Avellaneda comenzó a dar sus primeros pasos con el lanzamiento de una diplomatura en cuidados gerontológicos, una propuesta académica que busca acercar la educación superior a los vecinos de la ciudad y de toda la región. La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el municipio, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con el objetivo de ampliar la oferta de formación y generar nuevas oportunidades laborales.
Las autoridades coincidieron en destacar que el nuevo espacio pretende convertirse en un centro de referencia para la capacitación y el desarrollo académico en el área metropolitana de Paraná.
Una diplomatura para profesionalizar el cuidado de personas mayores
La primera propuesta del Polo Educativo será la Diplomatura en Cuidados Gerontológicos, que se implementará por primera vez en la provincia.
El intendente Ariel Weiss explicó que la iniciativa nació a partir del éxito de una capacitación desarrollada el año pasado para cuidadores de personas mayores. "Capacitamos a muchos cuidadores de Colonia Avellaneda, Paraná, San Benito, Viale y otras localidades. Encontramos una salida laboral inmediata y entendimos que había que dar un paso más para profesionalizar esa tarea", señaló.
Según indicó, la nueva diplomatura permitirá brindar mayores herramientas técnicas y un certificado universitario que jerarquice el trabajo de quienes se desempeñan en el cuidado de adultos mayores.
Un espacio pensado para toda la región
Weiss destacó que el Polo Educativo fue concebido como un punto de encuentro entre las universidades y las necesidades formativas de la comunidad. "Este polo es un puente entre las demandas universitarias y nuestra gente. Queremos facilitar el acceso a tecnicaturas, diplomaturas, carreras presenciales, virtuales y capacitaciones", expresó.
El jefe comunal remarcó además la ubicación estratégica de Colonia Avellaneda, que recibe estudiantes y trabajadores provenientes de Paraná, San Benito, Sauce Montrull, Viale y otras localidades cercanas. La intención es que el espacio funcione como un nodo regional de formación permanente.
Una propuesta inédita en Entre Ríos
El decano de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar, destacó que la Diplomatura en Cuidados Gerontológicos constituye una propuesta novedosa dentro del sistema universitario provincial. "Es la primera implementación de esta diplomatura, que fue aprobada el año pasado y tendrá aquí su primera experiencia", explicó.
La formación tendrá una carga cercana a las 200 horas de cursado y estará a cargo de docentes de las carreras de Licenciatura en Psicología y de la Tecnicatura en Psicogerontología, en articulación con el Programa de Adulteces y Vejeces de la facultad.
En los próximos días, el Municipio difundirá el cronograma de inscripción y los requisitos para participar.
La UTN anticipó nuevas propuestas de formación
Por su parte, el decano de UTN Paraná, Alejandro Carrere, valoró la creación del Polo Educativo y manifestó la voluntad de la universidad de sumarse con futuras propuestas académicas. "Queremos acompañar este proyecto y aportar desde nuestras carreras, especialmente las vinculadas con el desarrollo tecnológico y productivo", sostuvo.
Carrere señaló que, si bien Colonia Avellaneda se encuentra cerca de Paraná, muchas personas enfrentan dificultades económicas y de transporte para acceder diariamente a la educación superior. "La universidad debe acercarse al territorio y generar oportunidades para quienes hoy tienen dificultades para acceder al conocimiento", afirmó.
Las autoridades coincidieron en que el nuevo Polo Educativo representa el inicio de una política de largo plazo orientada a descentralizar la oferta universitaria y ampliar las posibilidades de formación para jóvenes y adultos de toda la región.