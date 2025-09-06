Paraná es sede de un encuentro de descendientes de inmigrantes suizos

REDACCIÓN ELONCE
Se desarrolló este sábado el segundo encuentro cultural “Suiza ayer y hoy en Argentina” en la sede de la Facultad Teresa de Ávila de UCA Paraná, registró Elonce. El evento estuvo encabezado por el embajador de Suiza en Argentina, Hans Rüedi Bortis, y contó con la participación de las presidentas de la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina y Entidades Valesanas Argentinas.
Durante la jornada, se presentaron relatos sobre el legado de los inmigrantes suizos llegados a Argentina desde 1856, incluyendo historias de bailes, tradiciones y proyectos culturales actuales, como el Swiss Camp, talleres de historiadores y un museo digital.
En la oportunidad, el embajador Bortis explicó a Elonce que quienes deseen obtener la ciudadanía suiza pueden hacerlo tras residir y trabajar en el país durante 12 años, mientras que los descendientes pueden tramitarla si sus padres cuentan con la documentación correspondiente.
Por su parte, la presidenta de FASRA, María Rosa Zenklusen, destacó que 33 instituciones suizas participan activamente en la preservación de la cultura, con actividades tradicionales y otros acontecimientos culturales argentinos. “Es un ambiente de alegría y de cariño por aquellos inmigrantes que llegaron al país, tanto en la segunda mitad del siglo XIX como en el periodo entre guerras del siglo XX. Tratamos de honrar esa memoria, por eso se llama así el encuentro”, destacó.
Por su parte, la titular de EVA, María Cristina Theiler, remarcó que el encuentro honra la historia pasada de la inmigración y muestra la actualidad de estas instituciones.
Durante la jornada, se exhibieron trajes típicos de diversas regiones suizas. Los asistentes pudieron conocer la indumentaria de la burguesía suiza del siglo XVII y vestimentas tradicionales. Algunos participantes compartieron experiencias personales, recordando cómo las mujeres bordaban, tejían y realizaban labores manuales como parte de la vida cotidiana de antaño.
El encuentro permitió además a los presentes interactuar con la cultura suiza a través de la música, la indumentaria y la historia de sus ancestros. Los organizadores invitaron a los vecinos de Paraná y zonas aledañas a acercarse para conocer más sobre las tradiciones y el legado de los inmigrantes suizos en Argentina.