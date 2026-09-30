Una muestra reunirá 26 miradas y celebrará la diversidad de la fotografía

REDACCIÓN ELONCE
Juan Ignacio Pereira y Jano Colcerniani anticiparon a Elonce la exposición colectiva, que abrirá este jueves en la Casa de la Cultura de Entre Ríos con entrada gratuita y permanecerá hasta fin de octubre.
La muestra del Colectivo Fotográfico Entrerriano 2026 será inaugurada este jueves 1º de octubre, a las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada sobre calle Enrique Carbó 194, en Paraná. La exposición reunirá trabajos de 26 fotógrafos y podrá visitarse gratuitamente hasta el 29 de octubre.
La propuesta fue presentada bajo la consigna “La unión de las miradas, integrando la percepción sobre todos los géneros establecidos” y ofrecerá imágenes vinculadas con viajes, actividades cotidianas, acontecimientos deportivos, retratos y diferentes escenas observadas por sus autores.
Los fotógrafos Juan Ignacio Pereira y Jano Colcerniani explicaron a Elonce que la iniciativa nació de los encuentros y vínculos construidos entre colegas de la ciudad y de otros puntos de la provincia.
Una oportunidad para exponer
Pereira contó que la posibilidad surgió mientras organizaba “Nitrato Urbano”, una muestra individual realizada durante septiembre. A partir de la disponibilidad de la Sala Expandida de la Casa de la Cultura, comenzó a contactar a otros fotógrafos para conformar una exposición colectiva.
“Empecé a preguntar uno por uno y la respuesta fue muy buena. Algunos de los participantes nunca habían podido colocar una fotografía en una pared ni exponer dentro de una sala”, explicó.
La convocatoria creció rápidamente hasta alcanzar los 26 expositores. Debido a las dimensiones del espacio y los costos de producción, los organizadores tuvieron que cerrar la participación cuando ya no quedaban paredes disponibles.
Pereira pidió disculpas a quienes quedaron afuera y adelantó que la intención es ampliar la propuesta durante 2027.
La fotografía como punto de encuentro
Los integrantes del colectivo también mantienen reuniones y encuentros informales por fuera de las actividades laborales.
Según contaron, esos espacios permiten compartir experiencias, intercambiar conocimientos y conocer las realidades que atraviesa cada fotógrafo.
“Nos juntamos a comer un asado y la pasamos muy bien. En medio de la vorágine del trabajo, muchas veces uno no conoce lo que le pasa al otro. En esos encuentros se forman grupos, aparecen conversaciones y se comparten experiencias”, expresó Pereira.
Para los organizadores, la fotografía no constituye solamente una actividad profesional, sino también una pasión que permite construir amistades y proyectos comunes.
La muestra buscará reflejar esa diversidad mediante producciones realizadas desde perspectivas, técnicas y trayectorias diferentes.
El proceso de selección
Cada participante debió elegir una serie limitada dentro de archivos que, en algunos casos, reúnen cientos o miles de fotografías.
Colcerniani explicó que inicialmente dudó entre presentar imágenes tomadas durante sus viajes o seleccionar registros obtenidos en el Mundial de fútbol.
Ante la dificultad para decidir, envió varias alternativas a Pereira, quien asumió parte de la tarea curatorial y eligió tres imágenes vinculadas con la competencia deportiva.
“Le mandé cinco o seis fotos y, en pocos segundos, me respondió cuáles eran las tres que debía presentar. Elegí las del Mundial porque tenía mucho material y me gustaba esa historia”, relató Colcerniani.
La selección incluyó imágenes de Lionel Messi, la Selección Argentina y los festejos de los hinchas durante la competencia.
El diálogo entre las imágenes
Pereira señaló que uno de los principales desafíos fue lograr que las producciones de los 26 autores dialogaran dentro de una misma sala.
Durante el montaje, las obras fueron distribuidas de acuerdo con sus temáticas, colores, composiciones y relaciones visuales.
“Lo más difícil es conseguir que las fotografías dialoguen, porque cada una tiene un idioma diferente. Hay que encontrar elementos comunes entre el blanco y negro, el color y las distintas historias”, explicó.
En uno de los sectores se conformó una pared dedicada al Mundial, con fotografías de diferentes autores sobre los festejos argentinos, los jugadores y la figura de Messi.
En otras partes de la exposición podrán observarse imágenes de viajes, escenas urbanas, tareas cotidianas y detalles que reflejan diferentes formas de aproximarse a la realidad.
Los organizadores también analizan la posibilidad de trasladar posteriormente la muestra al Concejo Deliberante y a otros espacios públicos.
Fotógrafos con diferentes trayectorias
La exposición estará integrada principalmente por fotógrafos de Paraná, aunque contará con dos invitados especiales con más de cuatro décadas de trayectoria.
La propuesta combinará autores reconocidos, docentes, profesionales del oficio y personas que exhibirán su trabajo por primera vez.
Colcerniani destacó la calidad y el crecimiento de la fotografía en diferentes localidades entrerrianas. Su experiencia como jurado en concursos provinciales le permitió conocer producciones realizadas por autores que no siempre trabajan profesionalmente en el sector.
“Hay un movimiento muy grande en Gualeguay, Villaguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Muchas veces veía fotografías excelentes, buscaba a sus autores en las redes y encontraba personas que dedican muchísimo tiempo, ganas e inversión a esta actividad”, señaló.
Según consideró, todavía es necesario ampliar la búsqueda y generar espacios para visibilizar a los fotógrafos del interior provincial.
El impacto de las nuevas tecnologías
Los entrevistados también reflexionaron sobre el cambio producido por los teléfonos celulares, las plataformas digitales y la posibilidad de acceder diariamente a miles de imágenes.
Pereira sostuvo que las redes sociales funcionan como una gran biblioteca visual que permite conocer el trabajo de otros autores, incorporar referencias y animarse a experimentar.
“Hoy existe mucha inspiración. La gente observa lo que hacen otros fotógrafos y se motiva para crear cosas que antes quizás no se animaba a intentar”, afirmó.
El fotógrafo y docente recordó que uno de sus alumnos le contó que, después de visitar una exposición, sintió deseos de salir a fotografiar todo lo que encontraba.
“Esa es una de nuestras misiones más importantes: inspirar a otros para que continúen sacando fotos. En algún momento nosotros dejaremos de hacerlo y alguien tendrá que seguir”, reflexionó.
Finalmente, Colcerniani remarcó que la particularidad de la exposición será la convivencia de 26 miradas dentro de un mismo espacio. A diferencia de una muestra individual, donde existe una temática definida por un solo autor, el público encontrará imágenes y relatos completamente distintos.
“En una pared habrá fotografías del Mundial y, en otra, alguien amasando pan o mostrando un pequeño detalle. Son 26 formas diferentes de mirar y eso es lo que vuelve interesante a esta muestra”, explicó.