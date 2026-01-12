Habrá una Milonga Abierta este miércoles en Plaza de las Naciones de Paraná

Este miércoles 14 de enero, a las 20 horas, en la Plaza de las Naciones, se realizará Milonga Abierta, una propuesta cultural con entrada libre para todo público que celebra el tango como expresión popular y patrimonio cultural.
La actividad genera un espacio de encuentro y disfrute para la comunidad a través de clases abiertas, música en vivo y baile al aire libre, promoviendo la participación ciudadana y la valorización de las raíces tangueras. La iniciativa impulsa el intercambio entre artistas, bailarines y vecinos, fortaleciendo el vínculo entre la tradición y la vida cultural contemporánea de la ciudad.
Durante la jornada se presentarán Del Tiempo e’ Ñaupa y el Dúo ADN Argentino. Además, se desarrollará una clase abierta, una intervención artística y musicalización a cargo de la Academia de Tango del Litoral. La propuesta contará también con la participación de emprendedores de la Economía Social.
Milonga Abierta tendrá una nueva fecha el miércoles 21 de enero, continuando con esta iniciativa que invita a vivir el tango en el espacio público.