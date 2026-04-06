Invitan a conocer los mitos y verdades del monumento a San Pedro

El encuentro será el sábado 11 de abril en la Galería de Las Luces. Combinará historia, arte, música y premios en torno a un ícono de la ciudad.
Se anunció una nueva edición de los tradicionales Desayunos Históricos en Paraná, una propuesta cultural que combina conocimiento, entretenimiento y encuentro social. La actividad se realizará el sábado 11 de abril a las 9.15 en la Galería de Las Luces, ubicada en Buenos Aires 60.
En esta oportunidad, el eje del encuentro será “Monumento a San Pedro, mitos y verdades”, una temática que propone abordar la historia y los relatos que rodean a uno de los íconos más representativos de la ciudad. La iniciativa invita a los asistentes a conocer más sobre su origen, significado y las distintas interpretaciones que han surgido con el paso del tiempo.
El evento ofrecerá una combinación de contenidos vinculados al arte y la historia, junto con un espacio distendido para compartir un desayuno. Además, como en cada edición, habrá premios y música en vivo, lo que suma un atractivo adicional para quienes participan.
Desde la organización indicaron que quienes deseen asistir pueden reservar su lugar comunicándose al número 343-4041948. La propuesta apunta a generar un momento de encuentro, aprendizaje y disfrute en torno al patrimonio local.