 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Propuesta cultural en Paraná

Invitan a conocer los mitos y verdades del monumento a San Pedro

El encuentro será el sábado 11 de abril en la Galería de Las Luces. Combinará historia, arte, música y premios en torno a un ícono de la ciudad.

6 de Abril de 2026
Mitos y verdades sobre el monumento a San Pedro
Mitos y verdades sobre el monumento a San Pedro

El encuentro será el sábado 11 de abril en la Galería de Las Luces. Combinará historia, arte, música y premios en torno a un ícono de la ciudad.

Se anunció una nueva edición de los tradicionales Desayunos Históricos en Paraná, una propuesta cultural que combina conocimiento, entretenimiento y encuentro social. La actividad se realizará el sábado 11 de abril a las 9.15 en la Galería de Las Luces, ubicada en Buenos Aires 60.

 

En esta oportunidad, el eje del encuentro será “Monumento a San Pedro, mitos y verdades”, una temática que propone abordar la historia y los relatos que rodean a uno de los íconos más representativos de la ciudad. La iniciativa invita a los asistentes a conocer más sobre su origen, significado y las distintas interpretaciones que han surgido con el paso del tiempo.

 

El evento ofrecerá una combinación de contenidos vinculados al arte y la historia, junto con un espacio distendido para compartir un desayuno. Además, como en cada edición, habrá premios y música en vivo, lo que suma un atractivo adicional para quienes participan.

 

Desde la organización indicaron que quienes deseen asistir pueden reservar su lugar comunicándose al número 343-4041948. La propuesta apunta a generar un momento de encuentro, aprendizaje y disfrute en torno al patrimonio local.

Temas:

monumento San Pedro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso