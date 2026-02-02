 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Inscripciones en la UNER para las carreras de Posgrados  

Para este 2026, la Universidad Nacional de Entre Ríos abrirá nuevas cohortes en más de 20 carreras de posgrado. 

2 de Febrero de 2026
Para este 2026, la Universidad Nacional de Entre Ríos abrirá nuevas cohortes en más de 20 carreras de posgrado. 

En los últimos años, la Universidad Nacional de Entre Ríos ha consolidado el crecimiento del nivel de posgrado, tanto con la creación de nuevas carreras como con la acreditación de las ya existentes.

 

Hoy cuenta con 41 carreras de posgrado acreditadas, distribuidas en 20 especializaciones, 16 maestrías y 5 doctorados. De esta oferta, 13 carreras se dictan en modalidad a distancia y 28 en modalidad presencial, incorporando actividades sincrónicas y asincrónicas.

 

En cuanto a los campos disciplinares, la oferta de posgrado de la UNER se concentra principalmente en el área de Ciencias Sociales (51%), seguida por Ciencias Humanas (24%) y Aplicadas (19%). Con esta oferta la UNER forma a sus docentes e investigadores y también a distintos profesionales de la región, brindando oportunidades de capacitación, perfeccionamiento y actualización. El área de Ciencias de la Salud (6%) viene creciendo y acaba de acreditar una Especialización en Pediatría, con cuatro centros formadores en los hospitales más importantes de la provincia (Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú), esta carrera es la primera especialización de su tipo en la provincia y contribuirá a formar los y las profesionales que la región necesita.

Para el año 2026, abrirán inscripciones las siguientes carreras de posgrado:

Facultad de Bromatología

Especialización en Docencia Híbrida en Ciencias Aplicadas de la Alimentación y la Salud (a distancia)

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Maestría en Agronegocios y Alimentos

Facultad de Ciencias de la Alimentación

Especialización en Ciencia y Tecnología de Alimentos (a distancia)

Facultad de Ciencias Económicas

Especialización en Sindicatura Concursal

Especialización en Costos y Gestión Empresarial

Especialización en Metodología de la Investigación

Maestría en Metodologías de la Investigación (a distancia)

Maestría en Contabilidad

Facultad de Ciencias de la Educación

Especialización en Docencia Universitaria

Especialización en Producción de Contenidos y Ambientes Digitales Educativos (a distancia)

Maestría en Docencia Universitaria

Maestría en Comunicación

Maestría en Educación y Desarrollo Rural

Maestría en Educación y Tecnologías Digitales (a distancia)

Doctorado en Educación (a distancia)

Facultad de Ingeniería

Especialización en Ingeniería Clínica (a distancia)

Especialización en Sistemas Embebidos (a distancia)

Especialización en Gestión del Diseño y Desarrollo de Productos Médicos (a distancia)

Doctorado en Ingeniería, mención Ciencia y Tecnología de los Alimentos, o Ciencias Agropecuarias o Bioingeniería (se dicta en forma conjunta con las Facultades de Ciencias de la Alimentación y de Ciencias Agropecuarias)

Facultad de Ciencias de la Salud

Doctorado en Ciencias Médicas

Especialización en Pediatría

Facultad de Trabajo Social

Especialización en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia (a distancia)

Maestría en Salud Mental

Maestría en Trabajo Social

Maestría en Evaluación de Políticas Públicas (a distancia)

Doctorado en Ciencias Sociales (se dicta en forma conjunta con las Facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias Económicas)

Los procesos de acreditación

Para asegurar la calidad de las carreras de posgrado, la Ley de Educación Superior establece que las mismas deben ser acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para comenzar a dictarse y periódicamente una vez que se encuentren en funcionamiento. Estas acreditaciones se organizan en convocatorias para carreras nuevas (dos veces al año) y convocatorias para carreras en funcionamiento por áreas disciplinares que se realizan cada 6 años aproximadamente.

 

Los resultados obtenidos en ambos tipos de convocatorias reflejan no sólo un proceso de crecimiento, sino también de mejora de las carreras y de los mecanismos institucionales para el aseguramiento de la calidad. En las últimas convocatorias para carreras nuevas se presentaron 15 propuestas, y todas obtuvieron dictámenes favorables. Entre ellas, acaba de resultar acreditada la Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias Económicas (a distancia). Además, actualmente se encuentran en evaluación una Especialización en Kinesiología del Deporte (presencial), una Especialización en Inteligencia Artificial y una Especialización en Robótica Industrial.

 

En las convocatorias por área disciplinar de la CONEAU de los últimos 5 años se presentaron 18 carreras. En el área de Ciencias Aplicadas, se incluyeron 4 carreras que resultaron acreditadas por seis años. En el área de Ciencias Humanas se presentaron 3 carreras, acreditadas por el mismo período, mientras que en el área de Ciencias Sociales se presentaron 10 carreras, de las cuales 8 obtuvieron acreditación por seis años y 2 se encuentran en proceso de evaluación. Finalmente, en la convocatoria del área disciplinar de Ciencias de la Salud, realizada este año, se presentó 1 carrera que actualmente está siendo evaluada.

 

Estos logros son resultado de un compromiso institucional con el fortalecimiento del nivel que se concretó en dos programas: el Programa de Desarrollo del Posgrado -orientado a las carreras- y el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado -orientado a las trayectorias de formación de posgrado de docentes y no docentes UNER-. Este proceso de consolidación también se refleja en la formación del cuerpo docente de la UNER: mientras que en 2016 sólo un 10% de los/as docentes contaba con título de posgrado, hoy ese porcentaje asciende a 36%.

 

Para continuar avanzando en esta dirección en 2026, ya se encuentra abierta la primera convocatoria del Programa Integral de Fortalecimiento de Posgrado que ofrece becas, la gratuidad de algunos posgrados UNER y el apoyo para la finalización de sus carreras a quienes se encuentran en etapa de elaboración de trabajos finales. Complementariamente, se seguirá trabajando en estrategias orientadas a mejorar la posgraduación que incluyen un sistema de seguimiento y la formación de directores y directoras de tesis.

Temas:

Uner posgrados Carreras Ciclo Lectivo 2026 inscripciones
